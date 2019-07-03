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Начались съёмки третьей части «Билла и Теда»

3 июля
2019 год

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3 июля 2019
Киану Ривз и Алекс Уинтер приступили к съёмкам в третьей части популярной серии, посвящённой приключениям друзей-раздолбаев Билла и Теда. Радостную новость сообщил в своём Твиттере один из сценаристов сиквела Эд Соломон.

Начались съёмки третьей части «Билла и Теда»
фото: theverge.com

По сюжету ленты, получившей название Bill & Ted Face the Music, к повзрослевшим героям, так и не написавшим песню, способную спасти вселенную от гибели, заглянул некто из будущего для того, чтобы напомнить их предназначение. Билл и Тед отправляются вместе с дочерьми в новое путешествие по времени, дабы вдохновиться для создания спасительной мелодии.

Сценарий написали авторы дилогии Крис Мэтисон и Соломон, а режиссёром числится Дин Пэрисот. Согласно Deadline, продолжение «Приключений Билла и Теда» выйдет в прокат 21 августа 2020 года.
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Начались съёмки третьей части «Билла и Теда» фотографии
Начались съёмки третьей части «Билла и Теда» фотографии
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