Начались съёмки третьей части «Билла и Теда»

Киану Ривз
и Алекс Уинтер
приступили к съёмкам в третьей части популярной серии, посвящённой приключениям друзей-раздолбаев Билла и Теда. Радостную новость сообщил в своём Твиттере
один из сценаристов сиквела Эд Соломон
.
По сюжету ленты, получившей название Bill & Ted Face the Music
, к повзрослевшим героям, так и не написавшим песню, способную спасти вселенную от гибели, заглянул некто из будущего для того, чтобы напомнить их предназначение. Билл и Тед отправляются вместе с дочерьми в новое путешествие по времени, дабы вдохновиться для создания спасительной мелодии.
Сценарий написали авторы дилогии Крис Мэтисон
и Соломон, а режиссёром числится Дин Пэрисот
. Согласно Deadline
, продолжение «Приключений Билла и Теда»
выйдет в прокат 21 августа 2020 года.