Егор Крид и Юлия Александрова снимаются в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина»

Марюс Вайсберг снимает в Москве фантастическую комедию компании «Нон-Стоп Продакшн» и Группы компаний ГПМ КИТ «(НЕ) Идеальный мужчина». Это история о ближайшем будущем, в котором роботы, неотличимые внешне от людей, стали неотъемлемой частью ежедневной жизни. Один из них, главный герой фильма, обладает способностью чувствовать страхи и опасения людей и действует не в соответствии с установленной программой. Поскольку главная героиня, как и многие женщины, полна сомнений и подозрений по отношению к мужчинам, то и робот действует соответственно.
Исполнительницу роли Светы Юлию Александрову «проект заинтересовал качественным оригинальным сценарием, который полон непредсказуемых событий. Я жду вдохновляющего сотрудничества с режиссёром Марюсом Вайсбергом и творческих удивлений от партнёрства с Егором Кридом».
По словам продюсера Александра Роднянского, «"(НЕ) Идеальный мужчина" – не просто остроумная современная комедия, но содержательное высказывание на самую актуальную тему, активно обсуждаемую во всех мировых медиа – революции в отношениях мужчин и женщин. Неслучайно талантливый сценарий известного автора привлёк внимание популярных исполнителей и успешного режиссёра жанрового кино».
«Безумно рад приступить к съемкам этой картины! Давно мечтал поработать с Александром Роднянским, и здорово, что это сотрудничество случилось именно на этой картине. Проект для меня не совсем обычный: это не классическая комедия, а, скорее, лирическая мелодрама с комедийными и фантастическими элементами. Полная картинка сложилась в тот момент, когда определился состав главных героев будущей картины из блестящей Юлии Александровой и невероятного Егора Крида. На мой взгляд, это идеальная роль для дебюта в большом кино. Герой невероятно фактурный, он "брызжет и фонтанирует" энергией – мечта всех женщин», – рассказал о своей новой работе Марюс Вайсберг.