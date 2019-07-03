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Егор Крид и Юлия Александрова снимаются в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина»

3 июля
2019 год

Новости кино >>
3 июля 2019
Марюс Вайсберг снимает в Москве фантастическую комедию компании «Нон-Стоп Продакшн» и Группы компаний ГПМ КИТ «(НЕ) Идеальный мужчина». Это история о ближайшем будущем, в котором роботы, неотличимые внешне от людей, стали неотъемлемой частью ежедневной жизни. Один из них, главный герой фильма, обладает способностью чувствовать страхи и опасения людей и действует не в соответствии с установленной программой. Поскольку главная героиня, как и многие женщины, полна сомнений и подозрений по отношению к мужчинам, то и робот действует соответственно.

Егор Крид и Юлия Александрова снимаются в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», в картине дебютирует в качестве исполнителя главной мужской роли Егор Крид. Главная женская роль досталась Юлии Александровой. Компанию им составят Артём Сучков, Роман Курцын и Максим Лагашкин. Сценарий фильма написали Жора Крыжовников и Евгения Хрипкова. Съёмки продлятся до середины июля, а в прокат ленту выпустит «Централ Партнершип» весной 2020 года.

Исполнительницу роли Светы Юлию Александрову «проект заинтересовал качественным оригинальным сценарием, который полон непредсказуемых событий. Я жду вдохновляющего сотрудничества с режиссёром Марюсом Вайсбергом и творческих удивлений от партнёрства с Егором Кридом».

Егор Крид и Юлия Александрова снимаются в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По словам продюсера Александра Роднянского, «"(НЕ) Идеальный мужчина" – не просто остроумная современная комедия, но содержательное высказывание на самую актуальную тему, активно обсуждаемую во всех мировых медиа – революции в отношениях мужчин и женщин. Неслучайно талантливый сценарий известного автора привлёк внимание популярных исполнителей и успешного режиссёра жанрового кино».

«Безумно рад приступить к съемкам этой картины! Давно мечтал поработать с Александром Роднянским, и здорово, что это сотрудничество случилось именно на этой картине. Проект для меня не совсем обычный: это не классическая комедия, а, скорее, лирическая мелодрама с комедийными и фантастическими элементами. Полная картинка сложилась в тот момент, когда определился состав главных героев будущей картины из блестящей Юлии Александровой и невероятного Егора Крида. На мой взгляд, это идеальная роль для дебюта в большом кино. Герой невероятно фактурный, он "брызжет и фонтанирует" энергией – мечта всех женщин», – рассказал о своей новой работе Марюс Вайсберг.
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Егор Крид и Юлия Александрова снимаются в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина» фотографии
Егор Крид и Юлия Александрова снимаются в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина» фотографии
Егор Крид и Юлия Александрова снимаются в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина» фотографии
Егор Крид и Юлия Александрова снимаются в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина» фотографии
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