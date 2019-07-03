Юрий Мороз приступил к съёмкам новой экранизации Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»

Начались съёмки 16-серийной экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»
, чьим режиссёром выступает Юрий Мороз
. Над сериалом, заказанным Первым каналом, работает студия Дениса Евстигнеева
«Русский проект», уточняется на официальном сайте киностудии «Мосфильм»
.
По сюжету романа, чьё действие разворачивается на фоне XIX–XX веков, купец Громов отправляет сына в долгое путешествие по Угрюм-реке. Многое встретит он в пути - испытание золотом и властью, тяжкую болезнь и безумную страсть. Любовь, ненависть, дружба и предательство - это те круги ада, по которым прошли герои. Это будет уже вторая адаптация романа. Первую поставил в 1968-м на Свердловской киностудии Ярополк Лапшин
, а сыграли в советской четырёхсерийной картине Георгий Епифанцев
, Виктор Чекмарёв
, Людмила Чурсина
, Валентина Владимирова
, Александр Демьяненко
, Афанасий Кочетков
, Валентина Телегина
, Евгений Весник
, Иван Рыжов
, Юрий Медведев
и другие незабываемые актёры.
По словам Юрия Мороза, «это история становления главного героя и история освоения Сибири. Прохор Громов обустраивает дикие таёжные места, строит сталеплавильный завод, организовывает и упорядочивает жизнь вокруг. Обратной стороной его деловитости стало то, что по мере того, как он богатеет, в корне меняется его характер: он из молодого человека, мечтающего "построить город Солнца", превращается в монстра».
При этом режиссёр отмечает, что зрителей ожидает «не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав её более понятной современному зрителю».
Софья Заика
в сериале станет Ниной Куприяновой, которую в классической версии играла Валентина Иванова
. Об этом сообщила сама актриса, опубликовав в своём Инстаграме
первую фотографию со съёмок, где предстала в костюме героини. В образе Петра Громова предстанет Александр Балуев
, Юлия Пересильд
играет Анфису, а в Прохора Громова перевоплотится Александр Горбатов
.
За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Кузнецов
и художник-постановщик Сергей Коковкин
. Музыку напишет композитор Юрий Потеенко
. Съёмки пройдут в Минске, Москве, Суздале, Кинешме и Екатеринбурге до декабря текущего года, а завершить работу над сериалом Мороз планирует осенью 2020-го.