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Юрий Мороз приступил к съёмкам новой экранизации Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»

3 июля
2019 год

Новости кино >>
3 июля 2019
Начались съёмки 16-серийной экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река», чьим режиссёром выступает Юрий Мороз. Над сериалом, заказанным Первым каналом, работает студия Дениса Евстигнеева «Русский проект», уточняется на официальном сайте киностудии «Мосфильм».

Юрий Мороз приступил к съёмкам новой экранизации Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»
фото: mosfilm.ru

По сюжету романа, чьё действие разворачивается на фоне XIX–XX веков, купец Громов отправляет сына в долгое путешествие по Угрюм-реке. Многое встретит он в пути - испытание золотом и властью, тяжкую болезнь и безумную страсть. Любовь, ненависть, дружба и предательство - это те круги ада, по которым прошли герои. Это будет уже вторая адаптация романа. Первую поставил в 1968-м на Свердловской киностудии Ярополк Лапшин, а сыграли в советской четырёхсерийной картине Георгий Епифанцев, Виктор Чекмарёв, Людмила Чурсина, Валентина Владимирова, Александр Демьяненко, Афанасий Кочетков, Валентина Телегина, Евгений Весник, Иван Рыжов, Юрий Медведев и другие незабываемые актёры.

По словам Юрия Мороза, «это история становления главного героя и история освоения Сибири. Прохор Громов обустраивает дикие таёжные места, строит сталеплавильный завод, организовывает и упорядочивает жизнь вокруг. Обратной стороной его деловитости стало то, что по мере того, как он богатеет, в корне меняется его характер: он из молодого человека, мечтающего "построить город Солнца", превращается в монстра». При этом режиссёр отмечает, что зрителей ожидает «не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав её более понятной современному зрителю».

Юрий Мороз приступил к съёмкам новой экранизации Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»
фото: instagram.com

Софья Заика в сериале станет Ниной Куприяновой, которую в классической версии играла Валентина Иванова. Об этом сообщила сама актриса, опубликовав в своём Инстаграме первую фотографию со съёмок, где предстала в костюме героини. В образе Петра Громова предстанет Александр Балуев, Юлия Пересильд играет Анфису, а в Прохора Громова перевоплотится Александр Горбатов.

За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Кузнецов и художник-постановщик Сергей Коковкин. Музыку напишет композитор Юрий Потеенко. Съёмки пройдут в Минске, Москве, Суздале, Кинешме и Екатеринбурге до декабря текущего года, а завершить работу над сериалом Мороз планирует осенью 2020-го.
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«Угрюм-река» (1968)
Юрий Мороз приступил к съёмкам новой экранизации Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» фотографии
Юрий Мороз приступил к съёмкам новой экранизации Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» фотографии
«Угрюм-река» (1968)
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