Юрий Мороз приступил к съёмкам новой экранизации Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»

ревью

Егор Крид и Юлия Александрова снимаются в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина»

Невинные развлечения на предсвадебном ужине превращаются в смертельную игру.

«Никто не отменял естественный отбор»: Брэд Питт о возможном завершении актерской карьеры

«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее

Ролики фильмов

«Джуманджи: Новый уровень»

Старшеклассники снова попадают в игру, чтобы спасти своего друга Алекса Вулфа.