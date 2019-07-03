Опубликованы финальный трейлер и характер-постеры «Тайны печати дракона»

Впервые российский фильм создаётся в копродукции с Китаем. В рамках совместного производства подписано соглашение между Корпорацией "Русская Фильм Группа" и компанией China Film Group, согласно которому картина получила статус национального фильма в КНР. «Это действительно впервые в истории российско-китайских отношений, когда кинематографисты получили официальное разрешение властей Китая на копродукцию, — говорит продюсер Алексей А. Петрухин. — Нам пришлось пройти долгий и трудный путь от начала знакомства с китайским рынком кинопроизводства и проката до получения разрешения в Государственном управлении КНР по делам печати, издательств, радио, кино и телевидения. Важно, что благодаря копродукции фильм будет считаться национальным в Китае, что позволит ему выйти в прокат максимально возможным количеством копий. Как мы знаем, рынок проката КНР уже превысил по количеству кинотеатров самой большой — США».
По словам режиссёра Олега Степченко, «первая картина "Вий 3D" снималась нами именно как пролог, способ подвести зрителя к главной теме, которая и будет раскрыта в продолжении — "Тайне печати дракона". Она станет намного более провокационной и обсуждаемой, чем первая картина. Во втором фильме исторических загадок и тайн станет ещё больше».
фото: Пресс-служба компании «Наше кино»
«Моё участие определило то, что сначала режиссёр написал мне письмо, и вместе с письмом он отправил мне уже отснятый материал. Я увидел отснятое и просто ахнул — это грандиозно. И мне понравились и сценарий, и мой герой. Он — начальник лондонского Тауэра, откуда никому не удаётся бежать вот уже 500 лет. Держит эту тюрьму в ежовых рукавицах. И один из заключённых — герой Джеки Чана. Конечно же, на этой почве возникает конфронтация, ведь моему герою нужно быть в полной уверенности, что в тюрьме царит порядок и все заключённые под замком. Но я решаю дать ему шанс: если он сможет одолеть меня в бою, то сможет выйти на свободу. И у нас с ним бой, представляете?! Отличное кино. Я очень люблю Джеки Чана и с большим уважением к нему отношусь. Сегодня он — одна из величайших звёзд на национальном и мировом уровнях, один из лучших мастеров боевых искусств. Работать с ним — всегда удовольствие. Мы отлично провели время на съёмках, хорошо сработались. У нас было много боевых сцен, у него отличная команда каскадёров. Что мне ещё понравилось на съёмках этого фильма, то, что я не единственный, кто говорит с акцентом. Здесь это даже плюс, потому что кто-то говорит с русским акцентом, кто-то — с немецким, британским, китайским, австрийским. Получился почти Вавилон! Смешение всех культур. Мне кажется, сам фильм как раз об этом — о взаимодействии культур. И это очень приятный опыт. И думаю, что это может сыграть на пользу в международном прокате, потому что такой фильм должны увидеть не только в России, но, например, в Азии, Европе, Австралии, Америке. Его должны увидеть по всему миру», — поделился своими впечатлениями Арнольд Шварценеггер.
Съёмки продолжения «Вия» проходили в Чехии, Китае и России. В работе над фильмом была задействована уникальная международная команда (общей сложностью более 540 человек из десяти стран). В картине, в основном, снялись актёры из России, Китая, Америки и Англии. «Тайна печати дракона» выйдет в прокат 19 сентября как в обычных кинотеатрах, так и в IMAX.