Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Опубликованы финальный трейлер и характер-постеры «Тайны печати дракона»

3 июля
2019 год

Новости кино >>
3 июля 2019
В сети появились финальный трейлер и характер-постеры «Тайны печати дракона» с Джейcоном Флемингом, Чарльзом Дэнсом, Рутгером Хауером, Анной Чуриной, Юрием Колокольниковым, Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном в главных ролях. Согласно пресс-службе кинопрокатчика картины «Наше кино», на постерах размещены главные герои, которых английский путешественник Джонатан Грин встретит в своём удивительном путешествии по Китаю.



Впервые российский фильм создаётся в копродукции с Китаем. В рамках совместного производства подписано соглашение между Корпорацией "Русская Фильм Группа" и компанией China Film Group, согласно которому картина получила статус национального фильма в КНР. «Это действительно впервые в истории российско-китайских отношений, когда кинематографисты получили официальное разрешение властей Китая на копродукцию, — говорит продюсер Алексей А. Петрухин. — Нам пришлось пройти долгий и трудный путь от начала знакомства с китайским рынком кинопроизводства и проката до получения разрешения в Государственном управлении КНР по делам печати, издательств, радио, кино и телевидения. Важно, что благодаря копродукции фильм будет считаться национальным в Китае, что позволит ему выйти в прокат максимально возможным количеством копий. Как мы знаем, рынок проката КНР уже превысил по количеству кинотеатров самой большой — США».

По словам режиссёра Олега Степченко, «первая картина "Вий 3D" снималась нами именно как пролог, способ подвести зрителя к главной теме, которая и будет раскрыта в продолжении — "Тайне печати дракона". Она станет намного более провокационной и обсуждаемой, чем первая картина. Во втором фильме исторических загадок и тайн станет ещё больше».

Опубликованы финальный трейлер и характер-постеры «Тайны печати дракона»
фото: Пресс-служба компании «Наше кино»

«Моё участие определило то, что сначала режиссёр написал мне письмо, и вместе с письмом он отправил мне уже отснятый материал. Я увидел отснятое и просто ахнул — это грандиозно. И мне понравились и сценарий, и мой герой. Он — начальник лондонского Тауэра, откуда никому не удаётся бежать вот уже 500 лет. Держит эту тюрьму в ежовых рукавицах. И один из заключённых — герой Джеки Чана. Конечно же, на этой почве возникает конфронтация, ведь моему герою нужно быть в полной уверенности, что в тюрьме царит порядок и все заключённые под замком. Но я решаю дать ему шанс: если он сможет одолеть меня в бою, то сможет выйти на свободу. И у нас с ним бой, представляете?! Отличное кино. Я очень люблю Джеки Чана и с большим уважением к нему отношусь. Сегодня он — одна из величайших звёзд на национальном и мировом уровнях, один из лучших мастеров боевых искусств. Работать с ним — всегда удовольствие. Мы отлично провели время на съёмках, хорошо сработались. У нас было много боевых сцен, у него отличная команда каскадёров. Что мне ещё понравилось на съёмках этого фильма, то, что я не единственный, кто говорит с акцентом. Здесь это даже плюс, потому что кто-то говорит с русским акцентом, кто-то — с немецким, британским, китайским, австрийским. Получился почти Вавилон! Смешение всех культур. Мне кажется, сам фильм как раз об этом — о взаимодействии культур. И это очень приятный опыт. И думаю, что это может сыграть на пользу в международном прокате, потому что такой фильм должны увидеть не только в России, но, например, в Азии, Европе, Австралии, Америке. Его должны увидеть по всему миру», — поделился своими впечатлениями Арнольд Шварценеггер.

Съёмки продолжения «Вия» проходили в Чехии, Китае и России. В работе над фильмом была задействована уникальная международная команда (общей сложностью более 540 человек из десяти стран). В картине, в основном, снялись актёры из России, Китая, Америки и Англии. «Тайна печати дракона» выйдет в прокат 19 сентября как в обычных кинотеатрах, так и в IMAX.
версия для печати
Ссылки по теме
«Вий 3D» выйдет в повторный прокат
Опубликованы характер-постеры «Тайны печати дракона»
Завершилась работа над звуковым оформлением «Тайны печати дракона»
Поиск по меткам
Российские фильмысиквелТрейлер
персоны
Чарльз ДэнсЮрий КолокольниковАлексей А. ПетрухинОлег СтепченкоДжейсон ФлемингРутгер ХауэрДжеки ЧанАнна ЧуринаАрнольд Шварценеггер
фильмы
ВийТайна печати дракона

фотографии >>
Опубликованы финальный трейлер и характер-постеры «Тайны печати дракона» фотографии
Опубликованы финальный трейлер и характер-постеры «Тайны печати дракона» фотографии
Опубликованы финальный трейлер и характер-постеры «Тайны печати дракона» фотографии
Опубликованы финальный трейлер и характер-постеры «Тайны печати дракона» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Себастьян Аларкон
29 июня ушёл из жизни режиссёр Себастьян Аларкон.
Евгения Дембская
29 июня ушла из жизни актриса Евгения Дембская.
Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Надежда Чередниченко
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Олег Исаев
Наталья Коновалова
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Гедеон Буркхард
Том Круз
Ян Махульский
Эдди Митчелл
Сьюзен Пенхалигон
Джордж Сандерс
Людивин Санье
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен