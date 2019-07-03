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Продолжение комедии «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» выйдет в прокат 12 декабря

3 июля
2019 год

Новости кино >>
3 июля 2019
Сиквел комедии «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» появится на больших экранах страны с 12 декабря, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».



Специально к анонсу потенциального хита грядущей новогодней битвы авторы фильма выпустили ролик с участием полковника Яковлева (Сергей Бурунов) и капитана Рыбкиной (Рина Гришина). В этом ролике герои «Полицейского с Рублёвки» не изменяют своим традициям и продолжают троллить другие российские фильмы из праздничного репертуара, как это было в прошлом году с «Ёлками».

Команда авторов первой части вернётся в полном составе. Режиссёром и сценаристом «Новогоднего беспредела 2» выступит Илья Куликов, продюсерами — Валерий Федорович и Евгений Никишов. Подробности сюжета и актёрский состав пока держатся в секрете, но, по словам продюсеров, фанаты сериала увидят возвращение многих полюбившихся героев.

Продолжение комедии «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» выйдет в прокат 12 декабря

«Первый "Новогодний беспредел" показал хорошую выносливость в прокате. Фильм работал девять недель, захватил новогодние праздники и несколько уик-эндов после. Поэтому, несмотря на то, что вторая часть выходит 12 декабря, мы рассчитываем на то, что фильм будет собирать полные залы и в новогодние каникулы. Илья Куликов сочинил классный сценарий — дико смешной, динамичный, по-настоящему новогодний. Наша команда вместе с дистрибьютором – «Централ Партнершип» — приложит все усилия, чтобы "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2" получился таким же смешным, как первая часть», — отметил Валерий Федорович.

«В этом году у кинозрителей в Новый год будет большой выбор российских и зарубежных фильмов разных жанров. Но мы рассчитываем, что именно "Полицейский с Рублёвки", как и в прошлый раз, станет главной комедией праздников. Самым смешным и угарным фильмом, на который можно идти большими компаниями и создавать себе отличное новогоднее настроение. Мы надеемся, что зрители, которым понравился первый фильм, придут и на второй. Для этого планируем провести охватную и заметную рекламную кампанию, которую увидят максимальное количество зрителей», — заявил Евгений Никишов.
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Продолжение комедии «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» выйдет в прокат 12 декабря фотографии
Продолжение комедии «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» выйдет в прокат 12 декабря фотографии
Продолжение комедии «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» выйдет в прокат 12 декабря фотографии
Продолжение комедии «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» выйдет в прокат 12 декабря фотографии
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