Продолжение комедии «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» выйдет в прокат 12 декабря

Специально к анонсу потенциального хита грядущей новогодней битвы авторы фильма выпустили ролик с участием полковника Яковлева (Сергей Бурунов) и капитана Рыбкиной (Рина Гришина). В этом ролике герои «Полицейского с Рублёвки» не изменяют своим традициям и продолжают троллить другие российские фильмы из праздничного репертуара, как это было в прошлом году с «Ёлками».
Команда авторов первой части вернётся в полном составе. Режиссёром и сценаристом «Новогоднего беспредела 2» выступит Илья Куликов, продюсерами — Валерий Федорович и Евгений Никишов. Подробности сюжета и актёрский состав пока держатся в секрете, но, по словам продюсеров, фанаты сериала увидят возвращение многих полюбившихся героев.
«Первый "Новогодний беспредел" показал хорошую выносливость в прокате. Фильм работал девять недель, захватил новогодние праздники и несколько уик-эндов после. Поэтому, несмотря на то, что вторая часть выходит 12 декабря, мы рассчитываем на то, что фильм будет собирать полные залы и в новогодние каникулы. Илья Куликов сочинил классный сценарий — дико смешной, динамичный, по-настоящему новогодний. Наша команда вместе с дистрибьютором – «Централ Партнершип» — приложит все усилия, чтобы "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2" получился таким же смешным, как первая часть», — отметил Валерий Федорович.
«В этом году у кинозрителей в Новый год будет большой выбор российских и зарубежных фильмов разных жанров. Но мы рассчитываем, что именно "Полицейский с Рублёвки", как и в прошлый раз, станет главной комедией праздников. Самым смешным и угарным фильмом, на который можно идти большими компаниями и создавать себе отличное новогоднее настроение. Мы надеемся, что зрители, которым понравился первый фильм, придут и на второй. Для этого планируем провести охватную и заметную рекламную кампанию, которую увидят максимальное количество зрителей», — заявил Евгений Никишов.