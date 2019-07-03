Российское «Молоко птицы» отмечено главным призом секции Work-in-progress на фестивале в Карловых Варах

2 июля в рамках 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах прошла церемония награждения проектов на стадии завершения. Главный приз секции Work-in-progres получил фильм Евгения Марьяна «Молоко птицы»
. Согласно пресс-службе компании «Экспоконтент», жюри отметило высокий художественный уровень проекта кинокомпании «Коктебель» и уникальность Приднестровья, которое будет впервые показано в игровом кино.
Лента расскажет про мечтающего стать скульптором 16-летнего Адриана, который живёт в Приднестровье и, устав от проблем в семье и местных бандитов, собирается вместе с цыганами бежать в Европу. Художественный руководитель – Борис Хлебников
, по словам которого фильм, получивший господдержку, можно отнести к жанру магического реализма, при этом с точным знанием фактуры и абсолютной достоверностью.
«Нам очень приятно, что проект даже в незавершенном виде отметили иностранные коллеги и его уже ждут отборщики фестивалей. Это первая официальная копродукция России и Молдовы. Проект был поддержан Министерством Культуры РФ. Со стороны партнёров в проекте участвуют CNC Республики Молдовы и Pascaru Production. Впереди ещё много работы, и мы уверены, что у фильма будет интересная фестивальная судьба», –
прокомментировал награду продюсер Роман Борисевич
.
Впервые проект был анонсирован на 72-м Каннском международном кинофестивале на объединённом стенде Made in Russia.