Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Российское «Молоко птицы» отмечено главным призом секции Work-in-progress на фестивале в Карловых Варах

3 июля
2019 год

Новости кино >>
3 июля 2019
2 июля в рамках 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах прошла церемония награждения проектов на стадии завершения. Главный приз секции Work-in-progres получил фильм Евгения Марьяна «Молоко птицы». Согласно пресс-службе компании «Экспоконтент», жюри отметило высокий художественный уровень проекта кинокомпании «Коктебель» и уникальность Приднестровья, которое будет впервые показано в игровом кино.

Лента расскажет про мечтающего стать скульптором 16-летнего Адриана, который живёт в Приднестровье и, устав от проблем в семье и местных бандитов, собирается вместе с цыганами бежать в Европу. Художественный руководитель – Борис Хлебников, по словам которого фильм, получивший господдержку, можно отнести к жанру магического реализма, при этом с точным знанием фактуры и абсолютной достоверностью.


«Нам очень приятно, что проект даже в незавершенном виде отметили иностранные коллеги и его уже ждут отборщики фестивалей. Это первая официальная копродукция России и Молдовы. Проект был поддержан Министерством Культуры РФ. Со стороны партнёров в проекте участвуют CNC Республики Молдовы и Pascaru Production. Впереди ещё много работы, и мы уверены, что у фильма будет интересная фестивальная судьба», – прокомментировал награду продюсер Роман Борисевич.

Впервые проект был анонсирован на 72-м Каннском международном кинофестивале на объединённом стенде Made in Russia.
версия для печати
Ссылки по теме
Все фильмы только по любви: дебюты, которые поддержало Минкультуры
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Роман БорисевичБорис Хлебников

фотографии >>
Российское «Молоко птицы» отмечено главным призом секции Work-in-progress на фестивале в Карловых Варах фотографии
Евгений Марьян
Российское «Молоко птицы» отмечено главным призом секции Work-in-progress на фестивале в Карловых Варах фотографии
Российское «Молоко птицы» отмечено главным призом секции Work-in-progress на фестивале в Карловых Варах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Василий Степанович Панин
2 июля скончался режиссер, сценарист, продюсер Василий Степанович Панин.
Себастьян Аларкон
29 июня ушёл из жизни режиссёр Себастьян Аларкон.
Евгения Дембская
29 июня ушла из жизни актриса Евгения Дембская.
Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Надежда Чередниченко
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Олег Исаев
Наталья Коновалова
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Гедеон Буркхард
Том Круз
Ян Махульский
Эдди Митчелл
Сьюзен Пенхалигон
Джордж Сандерс
Людивин Санье
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен