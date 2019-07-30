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Стартовали съёмки «Иллюзии счастья» с Юрием Батуриным и Андреем Фроловым

30 июля
2019 год

Новости кино >>
30 июля 2019
Валентин Донсков приступил к съёмкам четырёхсерийной семейной мелодрамы «Иллюзия счастья» с Юрием Батуриным, Юлией Шиферштейн и Андреем Фроловым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», на котором состоится премьера мини-сериала.

Стартовали съёмки «Иллюзии счастья» с Юрием Батуриным и Андреем Фроловым
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету жизнь главной героини, бизнес-леди Лизы, напоминает картинку из модного журнала: счастливая семья, заботливый муж, двое чудесных детей, роскошный особняк и успешное дело – сеть салонов мебели. Лиза всего добилась сама – талантом, терпением и трудолюбием, и вполне заслужила свое счастье, но… оно оказалось всего лишь иллюзией. Её муж – амбициозный и самолюбивый Герман втайне завидует успеху жены и ревнует её к бизнесу. Когда Лиза уехала в свой родной город открывать юбилейный салон, Герман сбежал, забрав детей, и поставил её перед выбором: либо она отдаёт ему бизнес, либо никогда не увидит малышей… В один миг Лиза теряет всё. Но с ней остаётся её деловой партнёр Антон, который всегда приходил ей на помощь в трудную минуту. Вот и сейчас он готов на всё.

Для Юлии Шиферштейн роль Лизы стала первой главной ролью в большом проекте. А Андрей Фролов отошёл от образа рыцаря без страха и упрёка и впервые сыграл главного отрицательного персонажа.

Стартовали съёмки «Иллюзии счастья» с Юрием Батуриным и Андреем Фроловым
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Я всегда мечтала сыграть такую сильную женщину, как Лиза. Мы с ней во многом похожи. Ей тоже приходится делить своё время между семьей и работой. К сожалению, уйдя с головой в бизнес, она упустила момент, когда муж начал ревновать её к успеху и отдаляться. Именно об этом наш фильм – о том, как важно правильно расставить жизненные приоритеты. Хотелось бы, чтобы каждый зритель после просмотра задал себе вопрос – для чего он живёт, что для него самое главное в жизни? Моя героиня поняла, что для неё важнее всего – семья. И я с ней полностью согласна», – рассказала Юлия Шиферштейн.

По словам Юрия Батурина, играющего Антона, его «герой – настоящий мужчина, мечта всех женщин. Он берёт на себя ответственность за ту, которую любит. Незаметно помогает ей, не афишируя свои поступки. Жертвует своими интересами ради неё. Он молчит, никогда не заговаривает с ней о своих чувствах – таковы его принципы. Он убеждён, что у его возлюбленной всё хорошо в семейной жизни, а потому не навязывается. Не хочет разрушать её семью. Потому что когда любишь по-настоящему, то хочешь, чтобы любимый человек был счастлив, независимо с тобой или без тебя. Мужчину характеризуют не слова, а поступки. Мужчина редко говорит "я люблю тебя", чаще он делает что-то, чтобы любовь доказать».

Стартовали съёмки «Иллюзии счастья» с Юрием Батуриным и Андреем Фроловым
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

«На этот проект я пришёл пробоваться на положительного персонажа – Антона, которого в итоге теперь играет Юрий Батурин. Но я решил претендовать на отрицательного героя, и к моей большой радости, меня утвердили. Честно говоря, играть такого неоднозначного персонажа гораздо интересней, чем привычных мне добрых и хороших парней. Для артиста всегда интересно сыграть свою противоположность. Я бы никогда так не поступил, как Герман. Тем сложнее моя актёрская задача», – поделился своими впечатлениями исполнитель роли Германа Андрей Фролов.

«Фильм "Иллюзия счастья" – о семейной жизни, её трудностях и ошибках. О правильном и неправильном выборе, о том, что семейная жизнь – это труд, настоящая проверка на любовь. И, если истинной любви не было, то семья рушится, не выдерживает цинизма, не выдерживает нелюбви. Так, как произошло у нашей главной героини Лизы», – рассказал режиссёр Валентин Донсков.
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Стартовали съёмки «Иллюзии счастья» с Юрием Батуриным и Андреем Фроловым фотографии
Стартовали съёмки «Иллюзии счастья» с Юрием Батуриным и Андреем Фроловым фотографии
Стартовали съёмки «Иллюзии счастья» с Юрием Батуриным и Андреем Фроловым фотографии
Стартовали съёмки «Иллюзии счастья» с Юрием Батуриным и Андреем Фроловым фотографии
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