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Ирина Горбачёва и Елизавета Арзамасова стали сердитыми птичками

30 июля
2019 год

Новости кино >>
30 июля 2019
Стал известен российский состав актёров озвучания мультфильма «Angry Birds 2 в кино», который выйдет в российский прокат 15 августа. Свои голоса персонажам вновь подарили Тимур Родригез, Сергей Бурунов и Александр Ревва. К пернатой команде также присоединились Елизавета Арзамасова и Ирина Горбачёва, уточняет пресс-служба компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг».

Ирина Горбачёва и Елизавета Арзамасова стали сердитыми птичками
фото: Пресс-служба компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг»

По словам Лизы Арзамасовой, чьим голосом заговорит весёлая и общительная изобретательница Сильвер, её героиня – «очень позитивный персонаж. Она земная, в меру романтичная и открыта миру. Сюжет даёт простор для фантазии. Получилось по-настоящему смешное кино. Я получила удовольствие от процесса дубляжа».

«Мой герой Чак стал ещё более отчаянным и безрассудным, но, как всегда, готов помочь своим друзьям», – говорит Тимур Родригез.

«Леонард – обаятельный злодей, ему начинаешь сопереживать, он смешной, толстый и неуклюжий, постоянно попадает в разные забавные ситуации», – поделился своими впечатлениями о картине Сергей Бурунов.

Ирина Горбачёва и Елизавета Арзамасова стали сердитыми птичками
фото: Пресс-служба компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг»

Ирина Горбачёва, озвучившая взбалмошную королеву Острова орлов Зету, пришла в восторг от своей героини: «Мне было очень интересно озвучивать мою героиню Зету, ведь она так на меня похожа! Мне не терпелось как можно скорее приступить к работе над ролью. Так здорово дурачиться и хулиганить».

«Если в первом фильме Могучий орел такой самодовольный и сильный, то в "Angry birds 2 в кино" он немножко трусливый, и мы даже увидим тайные стороны его жизни», – рассказал Александр Ревва.
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Angry Birds в кино 2

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Ирина Горбачёва и Елизавета Арзамасова стали сердитыми птичками фотографии
Ирина Горбачёва и Елизавета Арзамасова стали сердитыми птичками фотографии
Ирина Горбачёва и Елизавета Арзамасова стали сердитыми птичками фотографии
Ирина Горбачёва и Елизавета Арзамасова стали сердитыми птичками фотографии
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