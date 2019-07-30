Ирина Горбачёва и Елизавета Арзамасова стали сердитыми птичками

фото: Пресс-служба компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг»
По словам Лизы Арзамасовой, чьим голосом заговорит весёлая и общительная изобретательница Сильвер, её героиня – «очень позитивный персонаж. Она земная, в меру романтичная и открыта миру. Сюжет даёт простор для фантазии. Получилось по-настоящему смешное кино. Я получила удовольствие от процесса дубляжа».
«Мой герой Чак стал ещё более отчаянным и безрассудным, но, как всегда, готов помочь своим друзьям», – говорит Тимур Родригез.
«Леонард – обаятельный злодей, ему начинаешь сопереживать, он смешной, толстый и неуклюжий, постоянно попадает в разные забавные ситуации», – поделился своими впечатлениями о картине Сергей Бурунов.
фото: Пресс-служба компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг»
Ирина Горбачёва, озвучившая взбалмошную королеву Острова орлов Зету, пришла в восторг от своей героини: «Мне было очень интересно озвучивать мою героиню Зету, ведь она так на меня похожа! Мне не терпелось как можно скорее приступить к работе над ролью. Так здорово дурачиться и хулиганить».
«Если в первом фильме Могучий орел такой самодовольный и сильный, то в "Angry birds 2 в кино" он немножко трусливый, и мы даже увидим тайные стороны его жизни», – рассказал Александр Ревва.