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Лука Гуаданьино поставит новую киноверсию «Повелителя мух»

30 июля
2019 год

Новости кино >>
30 июля 2019
Лука Гуаданьино стараниями студии Warner Bros. может поставить новую экранизацию «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, уверяет Variety.


Об очередной адаптации знаменитого романа впервые заговорили в 2017-м. Над сценарием корпели Скотт Макгихи и Дэвид Сигел. Изначально планировалось, что на остров попадут не мальчики, а девочки, но теперь студийные боссы решили, что не следует слишком далеко отходить от оригинала.

В первоисточнике действие разворачивается на необитаемом острове, на котором оказывается после авиакатастрофы группа школьников. Поначалу ситуация похожа на рай, но в конце концов большинство выживших охватывает безумие. Произведение было дважды экранизировано — в 1963 и 1990 годах.
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