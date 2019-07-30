Лука Гуаданьино поставит новую киноверсию «Повелителя мух»

Лука Гуаданьино стараниями студии Warner Bros. может поставить новую экранизацию «Повелителя мух» Уильяма Голдинга
, уверяет Variety
.
Об очередной адаптации знаменитого романа впервые заговорили в 2017-м. Над сценарием корпели Скотт Макгихи
и Дэвид Сигел
. Изначально планировалось, что на остров попадут не мальчики, а девочки, но теперь студийные боссы решили, что не следует слишком далеко отходить от оригинала.
В первоисточнике действие разворачивается на необитаемом острове, на котором оказывается после авиакатастрофы группа школьников. Поначалу ситуация похожа на рай, но в конце концов большинство выживших охватывает безумие. Произведение было дважды экранизировано — в 1963 и 1990 годах.