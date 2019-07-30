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Фестиваль Comic Con Russia посетит создатель «Чипа и Дейла» и «Чёрного Плаща»

30 июля
2019 год

Новости кино >>
30 июля 2019
Первым гостем Comic Con Russia в этом году станет режиссёр, сценарист, продюсер и аниматор Тэд Стоунс, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль Comic Con Russia посетит создатель «Чипа и Дейла» и «Чёрного Плаща»
фото: vk.com

Стоунс известен своим сотрудничеством с компанией Walt Disney Animation. Он работал над «Мишками Гамми», мультсериалами «Аладдин», «Геркулес» и «Приключения Базза Лайтера». Но главным его творением являются любимые всеми культовые мультфильмы «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Чёрный Плащ», которые создал именно Тэд. Кроме того, Стоунс срежиссировал вторую часть «Аладдина» под названием «Возвращение Джафара» и продолжение «Атлантиды», а также совместно с автором комиксов Майком Миньолой написал два анимационных фильма по вселенной Хэллбоя. И это далеко не полный список всех его достижений в анимации и комиксах.

Все дни фестиваля Тэд будет ждать посетителей Comic Con Russia на Аллее Авторов, организованной издательством Bubble. Он не только раздаст автографы всем желающим, но и нарисует на заказ портреты любимых героев вашего детства, а также выступит на главной сцене фестиваля.

Comic Con Russia пройдёт в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо» (павильон №1). Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
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