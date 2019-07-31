Второй сезон «Психологинь» стартует 19 августа

анонс

31 июля Павел Санаев устроит «Шоу перед Рождеством» Известный писатель и режиссёр представил на питчинге дебютантов будущую картину Владимира Кветного «Шоу перед Рождеством».

31 июля Борис Хлебников поддержит фильм дебютантки Луизы Галеевой «Ярость» расскажет историю девушки, ставшей главой семьи после болезни отца.

30 июля Фестиваль Comic Con Russia посетит создатель «Чипа и Дейла» и «Чёрного Плаща» Режиссёр, сценарист, продюсер и аниматор Тэд Стоунс будет ждать посетителей на Аллее Авторов.