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Борис Хлебников поддержит фильм дебютантки Луизы Галеевой

31 июля
2019 год

Новости кино >>
31 июля 2019
Борис Хлебников выступит художественным руководителем картины «Ярость», которую поставит режиссёр-дебютант Луиза Галеева.


Согласно ТАСС, Хлебников рассказал о новом фильме в видеообращении к экспертному совету Министерства культуры РФ по игровым национальным фильмам, который определит получателей субсидий на производство кинолент.

По словам худрука, «в центре сюжета — трагедия женщины. Это очень необычная история, у неё огромный фестивальный потенциал, буду этому проекту помогать». Сама Галеева рассказала, что кино поведает о девушке, ставшей главой семьи после болезни отца.
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