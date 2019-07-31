Борис Хлебников поддержит фильм дебютантки Луизы Галеевой

Борис Хлебников
выступит художественным руководителем картины «Ярость»
, которую поставит режиссёр-дебютант Луиза Галеева
.
Согласно ТАСС
, Хлебников рассказал о новом фильме в видеообращении к экспертному совету Министерства культуры РФ по игровым национальным фильмам, который определит получателей субсидий на производство кинолент.
По словам худрука, «в центре сюжета — трагедия женщины. Это очень необычная история, у неё огромный фестивальный потенциал, буду этому проекту помогать».
Сама Галеева рассказала, что кино поведает о девушке, ставшей главой семьи после болезни отца.