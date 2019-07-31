Борис Хлебников поддержит фильм дебютантки Луизы Галеевой

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31 июля Павел Санаев устроит «Шоу перед Рождеством» Известный писатель и режиссёр представил на питчинге дебютантов будущую картину Владимира Кветного «Шоу перед Рождеством».

30 июля Фестиваль Comic Con Russia посетит создатель «Чипа и Дейла» и «Чёрного Плаща» Режиссёр, сценарист, продюсер и аниматор Тэд Стоунс будет ждать посетителей на Аллее Авторов.