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Павел Санаев устроит «Шоу перед Рождеством»

31 июля
2019 год

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31 июля 2019
Павел Санаев на питчинге дебютантов, который в настоящий момент проходит в Министерстве культуры, представил экспертам будущую картину дебютанта Владимира Кветного «Шоу перед Рождеством». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.


«Это жанровая история, она рассказывает о нравственном выборе, верности делу, жанр — мистическая мелодрама. Сам я сейчас занят большим романом, возможности самому снимать нет», — рассказал известный писатель и режиссёр.

Всего Экспертному совету по игровым национальным фильмам режиссёров-дебютантов будет представлен 51 проект, претендующий на государственную поддержку. Два отдельных конкурса проводятся для дебютантов, получивших профильное образование за счёт государственного бюджета (восемь проектов), и прочих участников, представляющих свои первые работы (43 проекта). Среди компаний, участвующих на заседании, — продюсерский центр «ВГИК-Дебют», творческо-производственное объединение «РОК», кинокомпания «СТВ», «Студия продюсерского кино», «Студия авторского кино», компании «Вега фильм» и «Новые люди», киностудии «Арк-фильм», «Балтфильм», «Кино-ПРОБА» и другие. Итоги питчинга будут объявлены в течение месяца.
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