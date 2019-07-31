Павел Санаев устроит «Шоу перед Рождеством»

Павел Санаев
на питчинге дебютантов, который в настоящий момент проходит в Министерстве культуры, представил экспертам будущую картину дебютанта Владимира Кветного
«Шоу перед Рождеством
». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС
.
«Это жанровая история, она рассказывает о нравственном выборе, верности делу, жанр — мистическая мелодрама. Сам я сейчас занят большим романом, возможности самому снимать нет», —
рассказал известный писатель и режиссёр.
Всего Экспертному совету по игровым национальным фильмам режиссёров-дебютантов будет представлен 51 проект, претендующий на государственную поддержку. Два отдельных конкурса проводятся для дебютантов, получивших профильное образование за счёт государственного бюджета (восемь проектов), и прочих участников, представляющих свои первые работы (43 проекта). Среди компаний, участвующих на заседании, — продюсерский центр «ВГИК-Дебют», творческо-производственное объединение «РОК», кинокомпания «СТВ», «Студия продюсерского кино», «Студия авторского кино», компании «Вега фильм» и «Новые люди», киностудии «Арк-фильм», «Балтфильм», «Кино-ПРОБА» и другие. Итоги питчинга будут объявлены в течение месяца.