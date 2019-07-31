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Пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» адаптируют для кино

31 июля
2019 год

Новости кино >>
31 июля 2019
Актёр и театральный режиссёр Семён Серзин дебютирует в кино адаптацией нашумевшей пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», которую он поставил на сцене Ярославского драмтеатра в прошлом году. Как сообщает ТАСС, проект представила на питчинге дебютантов продюсер Наталья Мокрицкая.


«Нам повезло, мы полтора года назад купили пьесу Дмитрия Данилова, сейчас на неё стоит очередь», — рассказала Мокрицкая, добавив, что главную женскую роль создатели планируют отдать Виктории Исаковой.

По словам Серзина, «пьеса Данилова — один из лучших текстов за последние десять лет, уверен, что мы нашли адекватный и внятный ход, чтобы это стало киносценарием. Это история про героя, который попадает в полицейский участок и встречает очень интеллигентных людей».

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