Сценарист Любовь Мульменко дебютирует в режиссуре

Сценарист Любовь Мульменко
дебютирует в качестве режиссёра фильмом «Дунай
». Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook журналист и продюсер Сусанна Альперина
.
«Есть дебюты, которые особенно ждёшь. Любовь Мульменко снимет свой первый режиссёрский проект, под патронажем Валерия Тодоровского», –
написала Альперина.
Согласно агентству РИА Новости
, Мульменко на заседании экспертного совета по игровым фильмам режиссёров-дебютантов в Министерстве культуры рассказала, что её картина представляет собой историю «молодой москвички, которая отправляется в Белград, где влюбляется в сербского парня. История о двух разных славянских темпераментах».
«Люба – замечательный кинодраматург, сейчас она хочет дебютировать в кинорежиссуре. Эта история не случайна в её жизни, в какой-то момент она очень полюбила Белград. Её фильм – про поиски себя, настоящая, искренняя, авторская история, что и необходимо для дебюта», –
заявил в видеобращении Тодоровский, выступающий продюсером фильма.