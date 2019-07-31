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Сценарист Любовь Мульменко дебютирует в режиссуре

31 июля
2019 год

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31 июля 2019
Сценарист Любовь Мульменко дебютирует в качестве режиссёра фильмом «Дунай». Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook журналист и продюсер Сусанна Альперина.

«Есть дебюты, которые особенно ждёшь. Любовь Мульменко снимет свой первый режиссёрский проект, под патронажем Валерия Тодоровского», – написала Альперина.

Сценарист Любовь Мульменко дебютирует в режиссуре
фото: facebook.com

Согласно агентству РИА Новости, Мульменко на заседании экспертного совета по игровым фильмам режиссёров-дебютантов в Министерстве культуры рассказала, что её картина представляет собой историю «молодой москвички, которая отправляется в Белград, где влюбляется в сербского парня. История о двух разных славянских темпераментах».

«Люба – замечательный кинодраматург, сейчас она хочет дебютировать в кинорежиссуре. Эта история не случайна в её жизни, в какой-то момент она очень полюбила Белград. Её фильм – про поиски себя, настоящая, искренняя, авторская история, что и необходимо для дебюта», – заявил в видеобращении Тодоровский, выступающий продюсером фильма.
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