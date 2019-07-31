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Тамара Дондурей под патронажем Алексея Федорченко снимет «Способ любви»

31 июля
2019 год

Новости кино >>
31 июля 2019
Дочь умершего два года назад киноведа Даниила Дондурея Тамара Дондурей дебютирует в полнометражном кино картиной «Способ любви». Режиссёр поставит фильм-размышление о своей жизни, уточняет ТАСС.

По словам дебютантки, «это очень личная история, она о том, какие мысли приходили мне в голову после смерти отца и после рождения сына. Герои фильма — люди моего поколения, действие происходит в Москве. Он о том, что необходимо принять прошлое, чтобы жить в настоящем».


Художественным руководителем киноленты является Алексей Федорченко, назвавший её «фильмом об обретении себя, о взрослении». Главные роли закреплены за Юлией Хлыниной и Светланой Камыниной.

Картина, охарактеризованная продюсером Екатериной Филипповой как «очень тонкая мелодрама», отобрана в одну из секций Венецианского кинорынка, которая помогает режиссёрам найти финансирование для своих работ.
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