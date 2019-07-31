Тамара Дондурей под патронажем Алексея Федорченко снимет «Способ любви»

Дочь умершего два года назад киноведа Даниила Дондурея Тамара Дондурей
дебютирует в полнометражном кино картиной «Способ любви
». Режиссёр поставит фильм-размышление о своей жизни, уточняет ТАСС
.
По словам дебютантки, «это очень личная история, она о том, какие мысли приходили мне в голову после смерти отца и после рождения сына. Герои фильма — люди моего поколения, действие происходит в Москве. Он о том, что необходимо принять прошлое, чтобы жить в настоящем».
Художественным руководителем киноленты является Алексей Федорченко
, назвавший её «фильмом об обретении себя, о взрослении»
. Главные роли закреплены за Юлией Хлыниной
и Светланой Камыниной
.
Картина, охарактеризованная продюсером Екатериной Филипповой
как «очень тонкая мелодрама»
, отобрана в одну из секций Венецианского кинорынка, которая помогает режиссёрам найти финансирование для своих работ.