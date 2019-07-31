Про Янку Дягилеву снимут кино

Лауреат программы студенческих работ Cinefondation 71-го Каннского кинофестиваля и «Кинотавра» Игорь Поплаухин дебютирует в полнометражном кино картиной «Офелия». Об этом передаёт ТАСС из Министерства культуры, где завершился питчинг дебютантов.
Фильм расскажет о новосибирской певице Янке Дягилевой, в 1991 году пропавшей без вести в лесу. Согласно «Российской газете», главную роль может исполнить актриса из Санкт-Петербурга Кира Пиевская, в образе отца Яны авторы видят Констанина Хабенского, а Егора хотят предложить сыграть Александру Палю.
фото: Кира Пиевская / Янка Дягилева
По словам продюсера картины Ильи Стюарта, «уже получено разрешение у родных певицы на использование её образа. Песни Дягилевой звучать в фильме не будут».
Художественным руководителем проекта числится Дмитрий Мамулия. Съёмки пройдут под Санкт-Петербургом. У Минкульта создатели фильма, которые вложат в производство собственные средства в размере 15 млн рублей, просят 25 млн рублей.