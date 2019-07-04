У «Гремлинов» появится анимационный приквел

«Гремлины»
вместо продолжения обзаведутся десятисерийным анимационным приквелом под названием «Гремлины: Тайны могвая»
, уверяет Variety
.
Действие сериала, который выйдет на потоковом сервисе WarnerMedia, развернётся в 20-е годы прошлого века. Зрителям поведают о знакомстве Гизмо и десятилетнего Сэма Винга, который много лет спустя продаст могвая отцу семейства в оригинале. Оба отправятся вместе с уличной воровкой Эль в опасное путешествие, и на пути им встретится армия гремлинов под руководством жаждущего власти промышленника.
За сценарий отвечает Це Чун
(«Однажды в сказке»
). Продюсерская команда состоит из Дэррила Фрэнка
, Джастина Фалви
и других.
Несколько лет назад Крис Коламбус
заявлял, что у него готов
сценарий третьей части культовой серии, но его идеи пока что остались нереализованными.