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У «Гремлинов» появится анимационный приквел

4 июля
2019 год

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4 июля 2019
«Гремлины» вместо продолжения обзаведутся десятисерийным анимационным приквелом под названием «Гремлины: Тайны могвая», уверяет Variety.

У «Гремлинов» появится анимационный приквел
фото: variety.com

Действие сериала, который выйдет на потоковом сервисе WarnerMedia, развернётся в 20-е годы прошлого века. Зрителям поведают о знакомстве Гизмо и десятилетнего Сэма Винга, который много лет спустя продаст могвая отцу семейства в оригинале. Оба отправятся вместе с уличной воровкой Эль в опасное путешествие, и на пути им встретится армия гремлинов под руководством жаждущего власти промышленника.

За сценарий отвечает Це Чун («Однажды в сказке»). Продюсерская команда состоит из Дэррила Фрэнка, Джастина Фалви и других.

Несколько лет назад Крис Коламбус заявлял, что у него готов сценарий третьей части культовой серии, но его идеи пока что остались нереализованными.
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У «Гремлинов» появится анимационный приквел фотографии
У «Гремлинов» появится анимационный приквел фотографии
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