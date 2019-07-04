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Денис Шведов и Любовь Аксёнова снимаются в продолжении «Бывших»

4 июля
2019 год

Новости кино >>
4 июля 2019
Иван Китаев снимает в Москве второй сезон «Бывших». В продолжении главные роли вновь играют Любовь Аксёнова и Денис Шведов. Появятся и новые персонажи в исполнении Дмитрия Куличкова и Александра Соколовского. Новые эпизоды киносериала выйдут на Start этой осенью, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Денис Шведов и Любовь Аксёнова снимаются в продолжении «Бывших»
фото: Пресс-служба видеосервиса Start

«Мы с Любой очень прикипели к этой истории, да и просто очень дружны между собой, поэтому в какой-то момент решили, что будет полезно, основываясь на знании своих персонажей, что-то подсказать сценаристам. Мы несколько раз встречались c творческой группой, вносили свои предложения по второму сезону. Интересно, что ни у кого из нас не было сомнений, как должен начинаться второй сезон, кого выбрал Илья, куда дальше пойдёт история. Мне кажется, что продолжение наиболее полно раскрывает второстепенных персонажей, особенно мне нравится линия мамы и папы Яны, там будут очень жёсткие ситуативные сцены. Второй сезон в целом более беспощадный к персонажам. Я смотрю зарубежные сериалы, и мне хочется такой же свободы, откровенности, полноты в наших. Хочется такого же в своей работе. И как актёр, и как зритель, я рад, что появляются площадки, которые позволяют это сделать», – поделился впечатлениями Денис Шведов.

В новом сезоне Яна (Аксёнова) снова окажется втянутой в опасную авантюру, в которой придеётся участвовать и Илье (Шведов): на кону деньги, которые им так необходимы. Мама Яны (Наталья Рогожкина) попытается отследить исчезнувшего возлюбленного, а отец (Виталий Хаев) будет искать встречи с молодой любовницей Ритой (Софья Лебедева). Несмотря на трудности, герои не перестают верить в то, что смогут стать счастливыми и покончить с зависимыми отношениями и вредными привычками.

По словам генерального продюсера сериала и сооснователя видеосервиса Start Алексея Троцюка, «история с самого начала имела огромный потенциал, поэтому нам хочется её продолжать. Темы зависимости и токсичных отношений очень сложные, рассказывать о них нужно, будучи подготовленными и глубоко изучив тему. Однако в первую очередь мы хотим рассказать яркую историю любви и показать: чтобы с чем-то справиться и создать новые отношения, нужно избавиться от старого, почувствовать силы и веру в себя».
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Денис Шведов и Любовь Аксёнова снимаются в продолжении «Бывших» фотографии
Денис Шведов и Любовь Аксёнова снимаются в продолжении «Бывших» фотографии
Денис Шведов и Любовь Аксёнова снимаются в продолжении «Бывших» фотографии
Денис Шведов и Любовь Аксёнова снимаются в продолжении «Бывших» фотографии
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