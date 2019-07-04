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Новой «Русалочкой» станет Холли Бэйли

4 июля
2019 год

Новости кино >>
4 июля 2019
Студия Disney утвердила актрису на главную роль в полнометражной киноленте по мотивам мультфильма «Русалочка». Согласно THR, в образе Ариэль предстанет 19-летняя солистка музыкального дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли («Повзрослевшие»).

Ленту, сценарий которой подготовила Джейн Голдман, поставит Роб Маршалл.


Режиссёр заявил, что «после обширных поисков стало совершенно ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и содержания – плюс великолепный поющий голос – всех внутренних качеств, необходимых для того, чтобы играть эту культовую роль».

В картине также могут сыграть Мелисса Маккарти, Джейкоб Тремблэ и Аквафина. Съёмки запланированы на начало 2020 года.
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