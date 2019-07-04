Новой «Русалочкой» станет Холли Бэйли

Студия Disney утвердила актрису на главную роль в полнометражной киноленте по мотивам мультфильма «Русалочка»
. Согласно THR
, в образе Ариэль предстанет 19-летняя солистка музыкального дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли
(«Повзрослевшие»
).
Ленту, сценарий которой подготовила Джейн Голдман
, поставит Роб Маршалл
.
Режиссёр заявил, что «после обширных поисков стало совершенно ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и содержания – плюс великолепный поющий голос – всех внутренних качеств, необходимых для того, чтобы играть эту культовую роль».
В картине также могут сыграть Мелисса Маккарти
, Джейкоб Тремблэ
и Аквафина
. Съёмки запланированы на начало 2020 года.