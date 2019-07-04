Лиза Арзамасова поменяла фамилию на съёмках «Ивановых-Ивановых»

Елизавета Арзамасова вернулась на СТС для того, чтобы сыграть в новом сезоне комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» сексуальную аспирантку Анастасию, в которую влюбляется студент Ваня Иванов (Алексей Лукин). По этому случаю коллеги подарили Лизе шуточный паспорт с новой фамилией, таким образом пригласив в киносемью Ивановых, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
«Вот так поменяла фамилию, не выходя замуж. А если серьёзно, конечно, мне приятно вернуться на родной канал да ещё и сниматься в сериале, который зрители очень любят. Все персонажи стали народными героями, что неудивительно: я тоже смотрела и в восторге от атмосферы в кадре. Надеюсь, меня примут Ивановы, тем более с Семёном Трескуновым и Лёшей Лукиным мы познакомились ещё в прошлом году на съёмках новогоднего шоу», — рассказала Елизавета Арзамасова.
По словам режиссёра Фёдора Стукова, который снимает новый сезон ситкома, для Лизы участие в сериале станет испытанием: «К нам вернулась "папина дочка", легенда канала СТС, для которой мы приготовили сюрприз: Лиза появится в очень необычном качестве. К слову, испытания ждут не только её: я и сам себя чувствую новорожденным, которому предстоит стать членом семьи Ивановых».
По словам Сергея Бурунова, у него «в отличие от Антона, нет бизнес-жилки вообще. Что касается интернет-магазинов, пользуюсь их услугами, потому что иначе мне из шопинг-центра можно и не выйти: сейчас каждый поход по магазинам превращается в фотосессию». На съёмках актёр признался, что рад снова поработать с Фёдором Стуковым, с которым снимался в сериале «Шерлок Холмс». «Мы пересекались на площадке много лет назад, когда я был молод и непорочен, носил чуб и пробор на правую сторону, — пошутил Сергей. — Но, вообще, Федя — талантливый отзывчивый и порядочный человек, что редкость в наше время. Мы учились в одном театральном училище имени Щукина, поэтому нам всегда есть о чём поговорить».
Кроме нового режиссёра и героини Лизы Арзамасовой, в четвёртом сезоне запланировано модное преображение известной телеведущей, имя которой пока держится в секрете.