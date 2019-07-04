Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лиза Арзамасова поменяла фамилию на съёмках «Ивановых-Ивановых»

4 июля
2019 год

Новости кино >>
4 июля 2019
Елизавета Арзамасова вернулась на СТС для того, чтобы сыграть в новом сезоне комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» сексуальную аспирантку Анастасию, в которую влюбляется студент Ваня Иванов (Алексей Лукин). По этому случаю коллеги подарили Лизе шуточный паспорт с новой фамилией, таким образом пригласив в киносемью Ивановых, сообщает пресс-служба телеканала.

Лиза Арзамасова поменяла фамилию на съёмках «Ивановых-Ивановых»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«Вот так поменяла фамилию, не выходя замуж. А если серьёзно, конечно, мне приятно вернуться на родной канал да ещё и сниматься в сериале, который зрители очень любят. Все персонажи стали народными героями, что неудивительно: я тоже смотрела и в восторге от атмосферы в кадре. Надеюсь, меня примут Ивановы, тем более с Семёном Трескуновым и Лёшей Лукиным мы познакомились ещё в прошлом году на съёмках новогоднего шоу», — рассказала Елизавета Арзамасова.

По словам режиссёра Фёдора Стукова, который снимает новый сезон ситкома, для Лизы участие в сериале станет испытанием: «К нам вернулась "папина дочка", легенда канала СТС, для которой мы приготовили сюрприз: Лиза появится в очень необычном качестве. К слову, испытания ждут не только её: я и сам себя чувствую новорожденным, которому предстоит стать членом семьи Ивановых».

В новом сезоне, девиз которого «Каждый сам за себя», герои в исполнении Михаила Трухина, Сергея Бурунова, Анны Уколовой, Александры Флоринской, Семёна Трескунова, Алексей Лукина и Юрия Ицкова строят не только семейные отношения, но и амбициозные карьерные планы. Так, Полина и Лида открывают собственный бутик, Лёша распахнёт двери своего зоопарка, Данила станет управляющим автосалона, заменив отца, а Антон тем временем создаёт интернет-магазин.

Лиза Арзамасова поменяла фамилию на съёмках «Ивановых-Ивановых»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

По словам Сергея Бурунова, у него «в отличие от Антона, нет бизнес-жилки вообще. Что касается интернет-магазинов, пользуюсь их услугами, потому что иначе мне из шопинг-центра можно и не выйти: сейчас каждый поход по магазинам превращается в фотосессию». На съёмках актёр признался, что рад снова поработать с Фёдором Стуковым, с которым снимался в сериале «Шерлок Холмс». «Мы пересекались на площадке много лет назад, когда я был молод и непорочен, носил чуб и пробор на правую сторону, — пошутил Сергей. — Но, вообще, Федя — талантливый отзывчивый и порядочный человек, что редкость в наше время. Мы учились в одном театральном училище имени Щукина, поэтому нам всегда есть о чём поговорить».

Кроме нового режиссёра и героини Лизы Арзамасовой, в четвёртом сезоне запланировано модное преображение известной телеведущей, имя которой пока держится в секрете.
версия для печати
Ссылки по теме
Стартовали съёмки третьего сезона «Ивановых-Ивановых»
Новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы» стартует 29 октября
Премьера второго сезона «Ивановых-Ивановых» пройдёт на Start.ru
Поиск по меткам
КомедияРоссийские сериалы
персоны
Елизавета АрзамасоваСергей БуруновЮрий ИцковАлексей ЛукинФёдор СтуковСемён ТрескуновМихаил ТрухинАнна УколоваАлександра Флоринская
фильмы
Ивановы-Ивановы (1-3 сезоны)

фотографии >>
Лиза Арзамасова поменяла фамилию на съёмках «Ивановых-Ивановых» фотографии
Лиза Арзамасова поменяла фамилию на съёмках «Ивановых-Ивановых» фотографии
Лиза Арзамасова поменяла фамилию на съёмках «Ивановых-Ивановых» фотографии
Лиза Арзамасова поменяла фамилию на съёмках «Ивановых-Ивановых» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Василий Панин
2 июля скончался режиссёр, сценарист, продюсер Василий Панин.

День рождения >>

Рим Аюпов
Кирилл Дубровицкий
Юлия Зимина
Маруся Климова
Виктор Михайлов (II)
Фрунзик Мкртчян
Дмитрий Назаров
Владимир Панков
Бибигуль Суюншалина
Лембит Ульфсак
Виктория Абриль
Алессио Бони
Джина Лоллобриджида
Вивиан Романс
Ева Мари Сейнт
Глория Стюарт
Ульрих Тайн
все родившиеся 4 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен