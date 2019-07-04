Хуан Антонио Байона назначен режиссёром сериала «Властелин колец»

Постановку сериала «Властелин колец»
сервис Amazon доверит Хуану Антонио Байоне
. Режиссёр поставит первые два эпизода грядущего телешоу, уверяет Deadline
.
«Толкин создал одну из самых необычных и вдохновляющих историй всех времён, и для меня, как поклонника, это большая честь и радость присоединиться к этой удивительной команде. Я не могу дождаться, чтобы доставить зрителей всего мира в Средиземье и открыть для них чудеса Второй Эпохи с помощью ещё неизвестной истории», –
поделился своей радостью Байона.
Брайан Когман
, Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн
выступят авторами сценария. Первый сезон сериала Amazon по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина
расскажет о молодости короля Арагорна. Сообщалось, что на создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории.