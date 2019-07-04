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Хуан Антонио Байона назначен режиссёром сериала «Властелин колец»

4 июля
2019 год

Новости кино >>
4 июля 2019
Постановку сериала «Властелин колец» сервис Amazon доверит Хуану Антонио Байоне. Режиссёр поставит первые два эпизода грядущего телешоу, уверяет Deadline.

Хуан Антонио Байона назначен режиссёром сериала «Властелин колец»
фото: deadline.com

«Толкин создал одну из самых необычных и вдохновляющих историй всех времён, и для меня, как поклонника, это большая честь и радость присоединиться к этой удивительной команде. Я не могу дождаться, чтобы доставить зрителей всего мира в Средиземье и открыть для них чудеса Второй Эпохи с помощью ещё неизвестной истории», – поделился своей радостью Байона.

Брайан Когман, Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн выступят авторами сценария. Первый сезон сериала Amazon по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. Сообщалось, что на создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории.
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Хуан Антонио Байона назначен режиссёром сериала «Властелин колец» фотографии
Хуан Антонио Байона назначен режиссёром сериала «Властелин колец» фотографии
Хуан Антонио Байона
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