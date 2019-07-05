Единственный в России фестиваль веб-сериалов объявил свою программу

Организаторы единственного в России международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет во второй раз в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа 2019 года, объявили участников конкурсных программ этого года.
фото: Realist Web Fest-2018/пресс-служба фестиваля
В этом году для участия в фестивале было подано 1300 заявок, год назад их было всего 150. Увеличилась и география фестиваля - веб-сериалы были присланы из более чем 30 стран мира - США, Австралии, Канады, Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Болгарии, Ирана, Индии, Нигерии, Польши, Финляндии, Уругвая, Аргентины, Бразилии, Новой Зеландии, Сингапура, Китая, Венгрии, ЮАР, Перу, Швейцарии, Чили, Израиля, Колумбии, Коста Рики, Турции. Более 200 заявок пришли на фестиваль от российских авторов.
По словам генерального продюсера Realist Web Fest Антона Калинкина, нынешняя ситуация с резким увеличением количества российского веб-контента и его выход на международный рынок напрямую связаны с успехом первого веб-фестиваля.
«В этом году мы получили на наш фестиваль почти в три раза больше заявок от российских производителей веб-сериалов, чем в прошлом. Одновременно с количеством растет и качество – российский контент сегодня можно с уверенностью назвать конкурентоспособным. Немаловажно и возрастающее доверие авторов к самому фестивалю, который в этом году стал частью Международного чемпионата мира по веб-сериалам, увеличил количество фестивалей-партнеров и укрепил свою позицию на мировой карте веб-движения», - отметил Антон Калинкин.
В основной конкурс вошли 33 проекта - 10 российских веб-сериалов и 23 из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии. В программу «Конкурс первых серий» были отобраны 10 участников - 6 сериалов из России и проекты из США, Германии, Австралии и Италии.
фото: Realist Web Fest-2018/пресс-служба фестиваля
В числе российских участников основного конкурса - проект Тимура Бекмамбетова, Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна «1968. Digital», действие которого происходит на «экране смартфона» Энди Уорхола, Джона Леннона, Владимира Высоцкого и других; одновременно драма и комедия в постельных историях веб-сериала «В постели»; карельская вариация «Черного зеркала» об ужасах современных технологий «Пиксельный разум»; мотивирующие и смешные истории о тяжелой жизни в исполнении персонажей русских народных сказок «Жизнь как в сказке»; история о русских хакерах, которые пытаются взломать интернет Russian Hackers Life от известной студии «Дикий Digital»; вертикальный веб-сериал «Коллежский асессор» в духе приключений Фандорина; один из самых успешных примеров креативной рекламы - проект «Миллионер из Балашихи»; адаптации произведений Чехова в проекте «Чехов: Screenlife», снятые командами студентов Высшей Школы кино «Арка» под кураторством кинокомпании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова; драма об актерских буднях «Типа кино» при участии Сергея Безрукова; веб-сериал на основе историй из известного интернет-сообщества «Подслушано».
Среди зарубежных участников – американская комедия про уроки феминизма FEM101 (США), ситком про трудности перевода, большую аргентинскую семью и женщину на грани свадьбы Noche de Amor; реалистичное канадское мокьюментари Blackout про опасности хождения во сне; черно-белый британский нуар Frank про человека, который решает любые проблемы, пока они не становятся слишком личными; испанская вариация на тему «Портрета Дориана Грея» про модного фотографа с популярным инстаграмом Dorien; испанская драма о лежащем в коме герое и происходящих вокруг него открытиях и откровениях его посетителей Puntu Koma; американское закулисье профессионального и любительского театра Theatre people; постапокалиптическая драма из Испании El Himno Mundial про талантливого недооцененного хирурга; ДМБ по-израильски Gimel; яркая подростковая драма из Сингапура Sleeping Beauty and the Man in the Red Suit о том, что прежде чем знакомиться с девушками на вечеринках, на них надо попасть; сингапурский детектив Queen of Hearts о поисках девушки-инфлюенсера, пропавшей сразу после того, как она нашла себе пару; баскское фэнтези In the Land of The Wolves -поклонение эпохе VHS; итальянская мистика Anachronisme про затворника с тяжелым прошлым; короткие и смешные зарисовки из Бразилии о донорах спермы Donors; особенности русских народных сказок по-фински End Unsung; абсурдистская бельгийская фантасмагория Boldiouk & Bradock про сценариста в кризисе, который наяву встречает вымышленных персонажей; немецкая документалка о поисках VHS и оммаж уходящей натуре видеосалонов VideoHunterS; британское анимационное скетч-шоу Explicit Biscuit– Unleashed, по уровню абсурда не уступающее юмору Monty Python; комедийный хоррор из Британии Demonologist For Hire об изгнании дьявола; вертикальная комедия-инструкция к тому, как стать успешным актером в Британии Stu, My Name is Stu; сатирический мультфильм Dead End про жизнь в Израиле после апокалипсиса; китайская версия «10 негритят», где все подозреваемые закрыты на одном корабле, Deep Lone; уругвайские юмористические пародийные этюды на тему «третьего возраста» и «старости в радость» Las Paquitas del Humor.
В «Конкурс первых серий» вошли следующие российские пилоты: «#Сценаристы» о студентах Российского государственного социального университета, которые делают первые шаги в кино, учась напротив главного кинематографического вуза страны - ВГИКа; убойное зрелище в лучших традициях Гая Ричи «Закон и беспорядок»; жесткий нуар «Мизантроп» о детективе в российском «городе грехов»; стильная артхаусная драма «Я иду искать» о принятии себя от создателей одного из самых известных российских веб-сериалов «Это я» Андрея Феночки и Елизаветы Симбирской; сюрреалистическая драма «Аркадий» про медведя, работающего в полиции; жесткая, но сексуальная антиутопия «Неправильные» про страну, в которой нет секса, от режиссера Владимира Мирзоева.
фото: Realist Web Fest-2018/пресс-служба фестиваля
Среди иностранных пилотов в конкурс отобраны - высокохудожественная комедия из США о поисках Бэнкси The Genius; немецкая драма Pandas don’t cry о группе неблагополучных подростков, которые оказываются на «терапевтической» ферме, чтобы начать новую жизнь; австралийская трагикомедия Cooking With Dog Food о том, что собака человеку – настоящий и возможно единственный друг; итальянская трагикомедия Rudi о том, как выжить, если ты зомби.
Победителя REALIST WEB FEST определит международное жюри, куда войдут победители фестиваля в прошлом году, а также российские режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Помимо главного приза – за лучший веб-сериал – судьи выберут лучшего режиссера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа, а также лучший пилот.
Первый фестиваль REALIST WEB FEST, организованный мультимедийным проектом The Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и Департамента культуры Нижнего Новгорода, прошел в августе 2018 года. Гостями фестиваля стали участники из Казахстана, Австралии, Израиля, Уругвая, США, Аргентины, Турции, Франции, Германии, Испании, Великобритании, которые специально приехали для этого в Нижний Новгород.