Нуми Рапас преследует чужую дочь

Кино-театр.ру
представляет дублированный трейлер драматического триллера «Ангел мой»
режиссёра Ким Фаррант
(«Чужая страна»
).
В центре сюжета - эмоционально неуравновешенная женщина Лиззи, после развода борющаяся за опеку над сыном. Её жизнь переворачивается с ног на голову, когда она знакомится с Лолой - маленькой девочкой, которую она считает своей дочерью, погибшей 7 лет назад. Не в силах справиться с собой, она начинает преследовать ребёнка и её мать Клэр, постепенно вливаясь в их жизнь. Клэр начинает подозревать, что у Лиззи не всё в порядке с головой, потому что она становится все более одержимой и навязчивой. В конце концов женщинам предстоит раскрыть страшные семейные тайны, чтобы докопаться до шокирующей правды.
Главные роли в картине исполнили Нуми Рапас
, Ивонн Страховски
, Люк Эванс
, Анника Уитли
, Ричард Роксберг
, Эмили Грул, Ребекка Бауэр
и другие. Автором сценария выступил Люк Дэвис
(«Лев»
).
В российском прокате «Ангел мой»
стартует 15 августа 2019 года.