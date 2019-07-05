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Нуми Рапас преследует чужую дочь

5 июля
2019 год

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5 июля 2019
Кино-театр.ру представляет дублированный трейлер драматического триллера «Ангел мой» режиссёра Ким Фаррант («Чужая страна»).


В центре сюжета - эмоционально неуравновешенная женщина Лиззи, после развода борющаяся за опеку над сыном. Её жизнь переворачивается с ног на голову, когда она знакомится с Лолой - маленькой девочкой, которую она считает своей дочерью, погибшей 7 лет назад. Не в силах справиться с собой, она начинает преследовать ребёнка и её мать Клэр, постепенно вливаясь в их жизнь. Клэр начинает подозревать, что у Лиззи не всё в порядке с головой, потому что она становится все более одержимой и навязчивой. В конце концов женщинам предстоит раскрыть страшные семейные тайны, чтобы докопаться до шокирующей правды.

Нуми Рапас преследует чужую дочь

Главные роли в картине исполнили Нуми Рапас, Ивонн Страховски, Люк Эванс, Анника Уитли, Ричард Роксберг, Эмили Грул, Ребекка Бауэр и другие. Автором сценария выступил Люк Дэвис («Лев»).

В российском прокате «Ангел мой» стартует 15 августа 2019 года.
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Нуми Рапас преследует чужую дочь фотографии
Нуми Рапас преследует чужую дочь фотографии
Нуми Рапас преследует чужую дочь фотографии
Нуми Рапас преследует чужую дочь фотографии
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