Анна Кошмал хранит «Тайну Марии»

В Киеве идут съемки восьмисерийного фильма «Тайна Марии» с Анной Кошмал в главной роли, сообщает пресс-служба канала «Украина», по заказу которого снимается сериал.
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"
В центре сюжета – девушка Мария, жизнь которой с ног на голову перевернуло рождение ребенка. Более 20 лет назад, когда муж отбывал наказание в тюрьме и, пытаясь ее защитить, отказался от Марии, она от отчаяния бросилась в новые отношения. Итогом страстного романа стала дочь от возлюбленного, Михаила. Но создать семью с ним Мария не может – мужчина женат.
Чтобы сохранить свою нынешнюю семью и связанное с ней благополучие, Михаил идет на преступление, которое не только разрушит жизнь девушки, но и породит множество тайн в судьбах героев.
«Наша история разбита на два временных промежутка – начало 90-х и наше время. Тайна Марии объединяет несколько семей. Отголоски прошлого в настоящем – это всегда интересно, когда есть дистанция совершенных шагов и поступков, которые аукаются спустя время. Она создает масштаб в этой истории», – говорит режиссер проекта Николай Михайлов.