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Анна Кошмал хранит «Тайну Марии»

5 июля
2019 год

Новости кино >>
5 июля 2019
В Киеве идут съемки восьмисерийного фильма «Тайна Марии» с Анной Кошмал в главной роли, сообщает пресс-служба канала «Украина», по заказу которого снимается сериал.

Анна Кошмал хранит «Тайну Марии»
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"

В центре сюжета – девушка Мария, жизнь которой с ног на голову перевернуло рождение ребенка. Более 20 лет назад, когда муж отбывал наказание в тюрьме и, пытаясь ее защитить, отказался от Марии, она от отчаяния бросилась в новые отношения. Итогом страстного романа стала дочь от возлюбленного, Михаила. Но создать семью с ним Мария не может – мужчина женат.

Чтобы сохранить свою нынешнюю семью и связанное с ней благополучие, Михаил идет на преступление, которое не только разрушит жизнь девушки, но и породит множество тайн в судьбах героев.

«Наша история разбита на два временных промежутка – начало 90-х и наше время. Тайна Марии объединяет несколько семей. Отголоски прошлого в настоящем – это всегда интересно, когда есть дистанция совершенных шагов и поступков, которые аукаются спустя время. Она создает масштаб в этой истории», – говорит режиссер проекта Николай Михайлов.

Помимо Анны Кошмал в сериале задействованы Владислав Никитюк, Юлия Першута, Дарья Легейда, Леся Самаева, Мария Куликова, Павел Баршак, Алексей Яровенко, Валерий Николаев, Александр Зубков и другие актеры.
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персоны
Павел БаршакАлександр ЗубковАнна КошмалМария КуликоваДарья ЛегейдаНиколай Михайлов (III)Влад НикитюкВалерий НиколаевЮлия ПершутаЛеся СамаеваАлексей Яровенко
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Тайна Марии

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