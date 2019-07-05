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«Но всех интересует вопрос»: кто же стал Львом Яшиным

5 июля
2019 год

Новости кино >>
5 июля 2019
Один из самых ожидаемых долгостроев российского кино – спортивная драма про Льва Яшина – наконец обзавелась первым трейлером, правда, пока без точной даты выхода в прокат.



Роль Льва Яшина исполнил молодой актер Александр Фокин. Также в картине заняты Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Юлия Хлынина, Ян Цапник, Александр Самойленко, Галина Беляева, Виталий Хаев, Андрей Леонов и другие.

«Но всех интересует вопрос»: кто же стал Львом Яшиным

Продюсером и сценаристом выступил Олег Капанец, известный по ленте «Гагарин. Первый в космосе». Режиссерские функции выполнил Василий Чигинский, на счету которого работа над фильмами «Первый после Бога», «Москва, я люблю тебя» и другими.

Картина произведена кинокомпанией Kremlin Films совместно с ЗАО "УК «Динамо» при поддержке Банка ВТБ (ПАО) и лично Алишера Усманова. Пресс-служба ленты обещает, что на экранах она появится «во второй половине 2019 года в канун юбилея великого вратаря», который родился 22 октября 1929 года.
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«Но всех интересует вопрос»: кто же стал Львом Яшиным фотографии
«Но всех интересует вопрос»: кто же стал Львом Яшиным фотографии
«Но всех интересует вопрос»: кто же стал Львом Яшиным фотографии
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