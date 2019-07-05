«Но всех интересует вопрос»: кто же стал Львом Яшиным

Один из самых ожидаемых долгостроев российского кино – спортивная драма про Льва Яшина
– наконец обзавелась первым трейлером, правда, пока без точной даты выхода в прокат.
Роль Льва Яшина исполнил молодой актер Александр Фокин
. Также в картине заняты Алексей Гуськов
, Алексей Кравченко
, Юлия Хлынина
, Ян Цапник
, Александр Самойленко
, Галина Беляева
, Виталий Хаев
, Андрей Леонов
и другие.
Продюсером и сценаристом выступил Олег Капанец
, известный по ленте «Гагарин. Первый в космосе
». Режиссерские функции выполнил Василий Чигинский
, на счету которого работа над фильмами «Первый после Бога
», «Москва, я люблю тебя
» и другими.
Картина произведена кинокомпанией Kremlin Films совместно с ЗАО "УК «Динамо» при поддержке Банка ВТБ (ПАО) и лично Алишера Усманова. Пресс-служба ленты обещает, что на экранах она появится «во второй половине 2019 года в канун юбилея великого вратаря», который родился 22 октября 1929 года.