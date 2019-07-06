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Композитор «Такси-Блюз» Владимир Чекасин выступит в Москве

6 июля
2019 год

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6 июля 2019
Мэтры современного российского и мирового джаза Владимир Чекасин и Владимир Тарасов выступят 11 июля в московском клубе «16 Тонн», сообщают организаторы концерта.

Композитор «Такси-Блюз» Владимир Чекасин выступит в Москве
фото: Владимир Тарасов

«Неверно загонять дуэт Чекасин-Тарасов под какие-то жанровые рамки, ведь всё, что они делают на сцене, давно вышло за пределы любых музыкальных шаблонов и условностей. Экспериментаторы и новаторы, оказавшие огромное влияние на российскую джазовую сцену, учителя многих и многих успешных российских музыкантов, они очень редко собираются вместе, тем более – в Москве», – отмечают организаторы.

Владимир Чекасин не только джазовый музыкант, он композитор фильма Павла Лунгина «Такси-блюз» с Петром Мамоновым в главной роли. Чекасин и Тарасов с 70-х годов известны широкой аудитории в составе легендарного советского трио ГТЧ, а позже и проектами с другими классиками жанра, а также художниками, режиссёрами и артистами: Павлом Лунгиным, Ильей Кабаковым, Венедиктом Ерофеевым, Сергеем Курёхиным и Борисом Гребенщиковым.
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