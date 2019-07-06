Кацухиро Отомо снимет продолжение «Акиры» и новое полнометражное аниме

Один из ведущих режиссеров анимационного кино Кацухиро Отомо на конвенте Anime Expo в Лос-Анджелесе рассказал о своих планах, сообщает Variety.
фото: Variety
Отомо, в частности, планирует снять продолжение своей самой популярной манги «Акира», по которой сейчас студия Warner Bros. вместе с режиссером Тайка Вайтити делает полнометражный фильм. Подробности этого проекта пока не известны.
Научно-фантастическая манга «Акира» выходила в журнале Young Magazine в 1980-е, в 1988-м Кацухиро Отомо снял по ней фильм, который считается одним из величайших анимационных произведений всех времен. Действие «Акиры» начинается в 1988 году, когда Токио уничтожен ядерным взрывом, что привело к началу Третьей мировой войны, которая заканчивается в 2019 году. Вместо разрушенного города был построен Нью-Токио. Там байкер Тэцуо во время гонки сталкивается с ребенком-мутантом Такаси, эта встреча меняет жизнь Тэцуо, в котором начинают пробуждаться сверхсилы – сходные с теми, что разрушили город в 1988-м.
Кацухиро Отомо также рассказал о своем новом полнометражном аниме «Орбитальная эра» (Orbital Era). Он выступит автором сценария, художником и режиссером картины, действие которой разворачивается в строящейся космической колонии, где живет группа ребят, на которую общество не обращает никакого внимания.