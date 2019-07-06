Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кацухиро Отомо снимет продолжение «Акиры» и новое полнометражное аниме

6 июля
2019 год

Новости кино >>
6 июля 2019
Один из ведущих режиссеров анимационного кино Кацухиро Отомо на конвенте Anime Expo в Лос-Анджелесе рассказал о своих планах, сообщает Variety.

Кацухиро Отомо снимет продолжение «Акиры» и новое полнометражное аниме
фото: Variety

Отомо, в частности, планирует снять продолжение своей самой популярной манги «Акира», по которой сейчас студия Warner Bros. вместе с режиссером Тайка Вайтити делает полнометражный фильм. Подробности этого проекта пока не известны.

Научно-фантастическая манга «Акира» выходила в журнале Young Magazine в 1980-е, в 1988-м Кацухиро Отомо снял по ней фильм, который считается одним из величайших анимационных произведений всех времен. Действие «Акиры» начинается в 1988 году, когда Токио уничтожен ядерным взрывом, что привело к началу Третьей мировой войны, которая заканчивается в 2019 году. Вместо разрушенного города был построен Нью-Токио. Там байкер Тэцуо во время гонки сталкивается с ребенком-мутантом Такаси, эта встреча меняет жизнь Тэцуо, в котором начинают пробуждаться сверхсилы – сходные с теми, что разрушили город в 1988-м.

Кацухиро Отомо также рассказал о своем новом полнометражном аниме «Орбитальная эра» (Orbital Era). Он выступит автором сценария, художником и режиссером картины, действие которой разворачивается в строящейся космической колонии, где живет группа ребят, на которую общество не обращает никакого внимания.
версия для печати
Ссылки по теме
Тайка Вайтити хочет экранизировать мангу «Акира»
персоны
Тайка Вайтити
фильмы
Акира

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Василий Панин
2 июля скончался режиссёр, сценарист, продюсер Василий Панин.

День рождения >>

Юльен Балмусов
Сергей Галкин
Сергей Кушаков
Евгения Лоза
Дмитрий Лысенков
Иван Мулин
Кристина Пакарина
Анастасия Сапожникова
Иван Шибанов
Натали Бай
Джанет Ли
Антонелла Луальди
Джеффри Раш
Сильвестр Сталлоне
Келли Уильямс
Кевин Харт
все родившиеся 6 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Русская невеста
триллер
США, 2018
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Курск
драма, экранизация
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен