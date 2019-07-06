Фильм «Бык» Бориса Акопова отмечен наградой фестиваля в Карловых Варах

Дебютный фильм Бориса Акопова
«Бык
», в июне ставший победителем 30-го «Кинотавра
», получил главный приз программы «К Востоку от Запада» 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, сообщается на официальном сайте
смотра.
Лента рассказывает об обычных ребятах из 90-х. Одному из них – Антону Быкову по кличке Бык приходится обеспечивать свою семью, ради которой он идет на всё. Главную роль в фильме сыграл актер Юрий Борисов
.
Лучшей документальной картиной программы «К Востоку от Запада» стала лента «Бессмертный
» российского режиссера Ксении Охапкиной
. Картина сделана в копродукции Эстонии и Латвии.
Победителем фестиваля в Карловых Варах стал фильм «Отец
» болгарских режиссеров Кристины Грозевой
и Петара Вылчанова
. Главный герой этой семейной драмы – Василь, потерявший жену Иванку и пытающийся выйти с ней на связь с помощью экстрасенсов, однако его сын Павел не одобряет действия отца и пытается вернуть его в реальную жизнь.