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Фильм «Бык» Бориса Акопова отмечен наградой фестиваля в Карловых Варах

6 июля
2019 год

Новости кино >>
6 июля 2019
Дебютный фильм Бориса Акопова «Бык», в июне ставший победителем 30-го «Кинотавра», получил главный приз программы «К Востоку от Запада» 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, сообщается на официальном сайте смотра.

Фильм «Бык» Бориса Акопова отмечен наградой фестиваля в Карловых Варах

Лента рассказывает об обычных ребятах из 90-х. Одному из них – Антону Быкову по кличке Бык приходится обеспечивать свою семью, ради которой он идет на всё. Главную роль в фильме сыграл актер Юрий Борисов.

Лучшей документальной картиной программы «К Востоку от Запада» стала лента «Бессмертный» российского режиссера Ксении Охапкиной. Картина сделана в копродукции Эстонии и Латвии.

Победителем фестиваля в Карловых Варах стал фильм «Отец» болгарских режиссеров Кристины Грозевой и Петара Вылчанова. Главный герой этой семейной драмы – Василь, потерявший жену Иванку и пытающийся выйти с ней на связь с помощью экстрасенсов, однако его сын Павел не одобряет действия отца и пытается вернуть его в реальную жизнь.
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