Минкультуры и Фонд кино составят рейтинг регионов, участвующих в программе кинофикации

На этой неделе в министерстве культуры РФ обсудили программу кинофикации российских регионов. Она действует с 2015 года и по ней открыто уже более 780 переоборудованных кинозалов в малых городах, однако, как выяснилось, далеко не все из этих залов работают эффективно.
фото: mkrf.ru
Так, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов заявил, что по итогам анализа, проведенного Фондом, складывается впечатление, что открытие многих кинозалов регионам нужно было только «для галочки».
«Деньги взяли, оборудование купили, кое-как что-то показывали, но нам, вообще-то, казалось, что мы вместе заинтересованы в решении благой задачи, а по факту выясняется, что самим субъектам не всегда это нужно», – сказал он, добавив, что, например, сборы кинозалов в рабочем поселке Шаховская Московской области за первое полугодие 2019 года превысили сборы кинотеатра в Инновационном культурном центре в Калуге более чем в 2 тыс. раз.
Также, по его словам, как показывает практика, самые успешные кинотеатры — частные. В ЦФО из 148 переоборудованных кинозалов в частной собственности находится 21. Кроме того, он предположил, что некоторые кинотеатры специально увеличивают долю российского кино с помощью ночных сеансов, на которых нет посетителей.
«Мы заметили подозрительную ночную активность в некоторых субъектах. Так, за первое полугодие этого года, по данным ЕАИС, в одном из региональных кинотеатров с 3 ночи до 6 утра было 15 сеансов детской анимации, при этом залы, естественно, пустые», – отметил Тельнов.
Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов также обратил внимание, что некоторые кинозалы не всегда выполняют требование договора, согласно которому не меньше 50 процентов сеансов должно приходиться на отечественное кино.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда регионы признают, что сеансов российского кино может быть 20–30 процентов вместо 50. Не понимаю, почему в региональных и муниципальных учреждениях культуры такое возможно и допустимо, почему эта ситуация не контролируется», – сказал он, подчеркнув, что регионы должны ликвидировать нарушения.
Кроме того, по его словам, у кинозалов часто нет элементарной рекламы, даже афиш, что мешает привлекать посетителей.
Глава Минкультуры России Владимир Мединский, в свою очередь, предложил составить рейтинг регионов, в которых осуществляется проект кинофикации.
«Надо выстроить рейтинг регионов по следующим показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов», – подчеркнул министр, добавив, что губернаторам худших регионов будут направлены соответствующие докладные, а субъекты, не исправившие нарушения, не смогут больше принимать участие в программе кинофикации.