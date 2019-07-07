Егор Михалков-Кончаловский оказался «На Луне»

Режиссер Егор Михалков-Кончаловский начал работу над новым фильмом «На Луне», производством которого занимается студия «Вертикаль», сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм», где проходят съемки проекта.
фото: mosfilm.ru
Главный герой картины – Глеб (Иван Архангельский), сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина (Виталий Кищенко). Он заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию «сорвиголовы и беспредельщика». Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Отец находит решение проблемы: он пытается спрятать сына подальше в глубинку, пока неприятности не улягутся.
В 90-е отец Глеба любил ездить на охоту в дальних северных краях. Там случай его свел с дедом-отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для героя начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком (Александр Балуев).