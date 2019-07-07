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Егор Михалков-Кончаловский оказался «На Луне»

7 июля
2019 год

Новости кино >>
7 июля 2019
Режиссер Егор Михалков-Кончаловский начал работу над новым фильмом «На Луне», производством которого занимается студия «Вертикаль», сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм», где проходят съемки проекта.

Егор Михалков-Кончаловский оказался «На Луне»
фото: mosfilm.ru

Главный герой картины – Глеб (Иван Архангельский), сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина (Виталий Кищенко). Он заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию «сорвиголовы и беспредельщика». Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Отец находит решение проблемы: он пытается спрятать сына подальше в глубинку, пока неприятности не улягутся.

В 90-е отец Глеба любил ездить на охоту в дальних северных краях. Там случай его свел с дедом-отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для героя начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком (Александр Балуев).

Авторами сценария ленты выступили Милена Фадеева и Алексей Поярков, оператором – Антон Антонов, с которым Михалков-Кончаловский снимал «Антикиллера», художником-постановщиком – Марфа Ломакина, композитором – Виктор Сологуб, также работавший на предыдущих картинах режиссера.
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Антон АнтоновИван АрхангельскийАлександр БалуевВиталий КищенкоЕгор КончаловскийМарфа ЛомакинаАлексей ПоярковВиктор СологубМилена Фадеева
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АнтикиллерАнтикиллер-2

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Егор Михалков-Кончаловский оказался «На Луне» фотографии
Егор Михалков-Кончаловский оказался «На Луне» фотографии
Егор Михалков-Кончаловский оказался «На Луне» фотографии
Егор Михалков-Кончаловский оказался «На Луне» фотографии
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