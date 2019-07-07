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Фильм со Снигирь, Пересильд и Чиповской откроет фестиваль «Окно в Европу»

7 июля
2019 год

Новости кино >>
7 июля 2019
Фильм открытия 27-го фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге со 2 по 8 августа, станет лента Константина Худякова «Конец сезона», сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм», где проходила работа над фильмом.

Фильм со Снигирь, Пересильд и Чиповской откроет фестиваль «Окно в Европу»
фото: mosfilm.ru/киностудия "Вертикаль"

В центре сюжета – история трех сестер Елены, Веры и Анны. Из-за службы отца их семья постоянно переезжала в разные города СССР. Карьера отца завершилась в Прибалтике, где семья и осталась. Однако после смерти родителей и распада СССР молодым девушкам стало «тесно» и «душно» в провинциальном городе. Трех сестер в ленте сыграли Юлия Пересильд, Юлия Снигирь и Анна Чиповская.

«Юлия Пересильд, Юлия Снигирь и Анна Чиповская – одни из самых ярких актрис в отечественном кинематографе на сегодняшний день. На мой взгляд, их внешность целиком и полностью соответствует внутреннему содержанию», – отмечает режиссер картины Константин Худяков.

Автором сценария ленты выступила Елена Райская.

«Я бы хотела, чтобы картина «Конец сезона» была посланием о том, как сложно существовать в разрезанном и разрозненном мире. Особенно сложно в таком мире существовать любви, верности, преданности и уверенности в себе», – говорит Райская.

Планируется, что фильм выйдет в прокат осенью.
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Фильм со Снигирь, Пересильд и Чиповской откроет фестиваль «Окно в Европу» фотографии
Фильм со Снигирь, Пересильд и Чиповской откроет фестиваль «Окно в Европу» фотографии
Фильм со Снигирь, Пересильд и Чиповской откроет фестиваль «Окно в Европу» фотографии
Фильм со Снигирь, Пересильд и Чиповской откроет фестиваль «Окно в Европу» фотографии
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