ревью

Фильм со Снигирь, Пересильд и Чиповской откроет фестиваль «Окно в Европу»

Минкультуры и Фонд кино составят рейтинг регионов, участвующих в программе кинофикации

С идеей постановки он пришел к министру культуры РФ.

Обзор сериалов

«Последние цари»: Оргия и клюква, или «Матильда» нас к такому не готовила

Паршивенькая американская докудрама про жизнь и смерть Николая II