Фильм со Снигирь, Пересильд и Чиповской откроет фестиваль «Окно в Европу»

Фильм открытия 27-го фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге со 2 по 8 августа, станет лента Константина Худякова «Конец сезона», сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм», где проходила работа над фильмом.
фото: mosfilm.ru/киностудия "Вертикаль"
В центре сюжета – история трех сестер Елены, Веры и Анны. Из-за службы отца их семья постоянно переезжала в разные города СССР. Карьера отца завершилась в Прибалтике, где семья и осталась. Однако после смерти родителей и распада СССР молодым девушкам стало «тесно» и «душно» в провинциальном городе. Трех сестер в ленте сыграли Юлия Пересильд, Юлия Снигирь и Анна Чиповская.
«Юлия Пересильд, Юлия Снигирь и Анна Чиповская – одни из самых ярких актрис в отечественном кинематографе на сегодняшний день. На мой взгляд, их внешность целиком и полностью соответствует внутреннему содержанию», – отмечает режиссер картины Константин Худяков.
«Я бы хотела, чтобы картина «Конец сезона» была посланием о том, как сложно существовать в разрезанном и разрозненном мире. Особенно сложно в таком мире существовать любви, верности, преданности и уверенности в себе», – говорит Райская.