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Курение убивает: Netflix откажется от демонстрации сигарет, в том числе электронных

7 июля
2019 год

Новости кино >>
7 июля 2019
Стриминг-сервис Netflix откажется от демонстрации сцен курения, в том числе электронных сигарет в своих проектах с рейтингами TV-14 и PG-13 и ниже (все, что можно показывать детям и подросткам до 14 лет), рассказал представитель компании изданию Entertainment Weekly.

Курение убивает: Netflix откажется от демонстрации сигарет, в том числе электронных
фото: "Очень странные дела"

Такое заявление стриминг-сервис сделал после публикации очередного доклада антитабачной группы The Truth Initiative («Инициатива правды»), где отмечалось, что Netflix чаще других демонстрирует в своих фильмах и сериалах сцены курения, причем за последние годы количество таких сцен в проектах стриминг-сервиса увеличилось в три раза.

Актуальным антитабачный доклад стал после выхода третьего сезона сериала «Очень странные дела», который, как подсчитали представители The Truth Initiative, находится на третьей строчке в числе лидеров по сценам курения. И это при том, что главные герои в нем – дети. Первые две строчки занимают проекты «Оранжевый – хит сезона» про жизнь в женской тюрьме и ситком «Фуллер Хаус» про вдову, воспитывающую двоих сыновей и ожидающую третьего ребенка.

В 2007 году под давлением докладов The Truth Initiative в США были установлены правила, согласно которым сцены курения в фильмах, выходящих в кинотеатральный прокат, и телепроектах, являются фактором для повышения возрастных ограничений на просмотр, однако потоковые сервисы этим правилам не подчиняются. Теперь, видимо, ситуация будет изменена. Так, представитель Netflix отметил, что даже в их новых проектах с более «взрослым» рейтингом курить будут только, если это обязательно для исторической точности или художественного замысла. Кроме того, все проекты, где есть сцены курения, в том числе электронных сигарет, будут сопровождаться соответствующим объявлением о вреде курения.
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Оранжевый — хит сезонаОчень странные дела

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