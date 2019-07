Курение убивает: Netflix откажется от демонстрации сигарет, в том числе электронных

фото: "Очень странные дела"

Стриминг-сервис Netflix откажется от демонстрации сцен курения, в том числе электронных сигарет в своих проектах с рейтингами TV-14 и PG-13 и ниже (все, что можно показывать детям и подросткам до 14 лет), рассказал представитель компании изданию Entertainment Weekly Такое заявление стриминг-сервис сделал после публикации очередного доклада антитабачной группы The Truth Initiative («Инициатива правды»), где отмечалось, что Netflix чаще других демонстрирует в своих фильмах и сериалах сцены курения, причем за последние годы количество таких сцен в проектах стриминг-сервиса увеличилось в три раза.Актуальным антитабачный доклад стал после выхода третьего сезона сериала « Очень странные дела », который, как подсчитали представители The Truth Initiative, находится на третьей строчке в числе лидеров по сценам курения. И это при том, что главные герои в нем – дети. Первые две строчки занимают проекты « Оранжевый – хит сезона » про жизнь в женской тюрьме и ситком «» про вдову, воспитывающую двоих сыновей и ожидающую третьего ребенка. В 2007 году под давлением докладов The Truth Initiative в США были установлены правила, согласно которым сцены курения в фильмах, выходящих в кинотеатральный прокат, и телепроектах, являются фактором для повышения возрастных ограничений на просмотр, однако потоковые сервисы этим правилам не подчиняются. Теперь, видимо, ситуация будет изменена. Так, представитель Netflix отметил, что даже в их новых проектах с более «взрослым» рейтингом курить будут только, если это обязательно для исторической точности или художественного замысла. Кроме того, все проекты, где есть сцены курения, в том числе электронных сигарет, будут сопровождаться соответствующим объявлением о вреде курения.