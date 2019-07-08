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Ирина Таранник испытывает судьбу

8 июля
2019 год

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8 июля 2019
В Киеве продолжается работа над новым четырехсерийным фильмом «Будь что будет», производством которого занимается компания IVORY films по заказу телеканала «Украина», сообщает пресс-служба телеканала.

Ирина Таранник испытывает судьбу
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"

В центре сюжета – продавец мебельного магазина Татьяна Корниенко в исполнении актрисы Ирины Таранник. Она собирается замуж за Олега, идеального во всех отношениях мужчину. Но романтическую идиллию разрушает трагическая случайность – Олег гибнет под колесами автомобиля. Татьяна несколько месяцев не может прийти в себя, к тому же водитель автомобиля, из-за которого погиб ее жених, сумел избежать наказания. В жизни Татьяны происходит еще одна неприятность – она теряет работу и остается без средств к существованию, что окончательно повергает ее в депрессию. Но ей необходимо продолжать жить ради дочери, 10-летней Вари. Татьяну приглашают на собеседование в крупнейшую в стране строительную компанию «Фаворит» и предлагают возглавить департамент дизайна. Но она даже не догадывается, что попала на столь престижное место работы не случайно.

«У каждого из героев сериала будет несколько взлетов и падений. В итоге получается такая зебра, причем, чем дальше, тем эти полосы становятся шире и глубже, но после черной полосы в жизни каждого все же наступает белая. Главная идея – что даже если в твоей жизни наступил черный период и кажется, что все против тебя, не нужно отчаиваться, вскоре наступит белая полоса», – говорит режиссер Сергей Толкушкин.

Партнером Ирины Таранник в фильме стал актер Дмитрий Шевченко.

«Мне понравилось в этом проекте, что у нас появилась возможность увидеть человека, который на протяжении какого-то промежутка времени меняется и продирается сквозь все сложности жизни, бизнеса, воспитания и своего опыта к самому себе и находит внутри себя человеческие чувства, эмоции. И разбирается постепенно в том, что же в жизни главное, а что второстепенное», – отмечает исполнитель главной роли Дмитрий Шевченко.

В проекте также заняты Владимир Заец, Леся Самаева, Маша Тарасова, Даниил Сушко, Игорь Рубашкин, Екатерина Тышкевич и другие. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.
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персоны
Владимир ЗаецИгорь РубашкинЛеся СамаеваИрина ТаранникМария Тарасова (II)Екатерина ТышкевичДмитрий Шевченко
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