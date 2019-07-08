А где же Мушу? Лю Ифей спасает Китай в первом трейлере «Мулан»

В сети появился первый трейлер к лайв-экшн адаптации
диснеевского мультфильма о национальной героине Китая «Мулан»
. Оригинальная картина вышла в российский прокат в декабре 1998 года.
История о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.
Главные роли в ленте исполнили Ифей Лю
, Донни Йен
, Джет Ли
, Ли Гун
, Джейсон Скотт Ли
, Розалинд Чао
, Тзи Ма
, Роджер Юан
, Рон Юан
, Джен Санг Отербридж
и другие. Режиссером выступила Ники Каро
(«Жена смотрителя зоопарка»
).
Российская премьера фильма «Мулан»
намечена на 26 марта 2020.