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А где же Мушу? Лю Ифей спасает Китай в первом трейлере «Мулан»

8 июля
2019 год

Новости кино >>
8 июля 2019
В сети появился первый трейлер к лайв-экшн адаптации диснеевского мультфильма о национальной героине Китая «Мулан». Оригинальная картина вышла в российский прокат в декабре 1998 года.


История о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

А где же Мушу? Лю Ифей спасает Китай в первом трейлере «Мулан»

Главные роли в ленте исполнили Ифей Лю, Донни Йен, Джет Ли, Ли Гун, Джейсон Скотт Ли, Розалинд Чао, Тзи Ма, Роджер Юан, Рон Юан, Джен Санг Отербридж и другие. Режиссером выступила Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»).

Российская премьера фильма «Мулан» намечена на 26 марта 2020.
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А где же Мушу? Лю Ифей спасает Китай в первом трейлере «Мулан» фотографии
А где же Мушу? Лю Ифей спасает Китай в первом трейлере «Мулан» фотографии
А где же Мушу? Лю Ифей спасает Китай в первом трейлере «Мулан» фотографии
А где же Мушу? Лю Ифей спасает Китай в первом трейлере «Мулан» фотографии
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