Марьяна Спивак снимается в фильме Учителя про Цоя

анонс

Показ и встреча с режиссером состоятся в летнем кинотеатре «Каро ВДНХ» 15 июля.

Анатолий Васильев покажет «Дорогу на Чаттанугу» на ВДНХ

В прокате с 26 марта 2020 года.

А где же Мушу? Лю Ифей спасает Китай в первом трейлере «Мулан»

7 июля

Курение убивает: Netflix откажется от демонстрации сигарет, в том числе электронных

В фильмах и сериалах с рейтингами TV-14 и PG-13 больше не будут курить.