Марьяна Спивак снимается в фильме Учителя про Цоя

Проект был презентован на питчинге Фонда кино в 2017 году. Тогда Учитель называл ленту «роуд-муви с мелодраматическим акцентом». При этом в фильме не будет актера, исполняющего роль Виктора Цоя. Действие будет происходить в автобусе. Главным героем станет водитель, который сбил лидера группы «Кино» и доставил его тело в Ленинград.
Оператором выступит Юрий Клименко, работавший с режиссером почти на всех его предыдущих картинах. На питчинге в Фонде кино сообщалось, что бюджет ленты составляет 150 млн рублей, у Фонда запрашивалось 100 млн, однако точная сумма господдержки не называлась. Помимо государственной структуры новый фильм Учителя поддерживает онлайн-кинотеатр OKKO, ранее выступивший сопродюсером картины «Большая поэзия» Александра Лунгина, отмеченной призами за лучшие режиссуру и актера (Александр Кузнецов) на 30-м фестивале «Кинотавр».