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Марьяна Спивак снимается в фильме Учителя про Цоя

8 июля
2019 год

Новости кино >>
8 июля 2019
Режиссер Алексей Учитель приступил к съемкам своей новой картины «47 Цой», сообщила в своем Instagram актриса Марьяна Спивак, которая играет в ленте одну из главных ролей.

Марьяна Спивак снимается в фильме Учителя про Цоя
фото: instagram.com/mofevna

Проект был презентован на питчинге Фонда кино в 2017 году. Тогда Учитель называл ленту «роуд-муви с мелодраматическим акцентом». При этом в фильме не будет актера, исполняющего роль Виктора Цоя. Действие будет происходить в автобусе. Главным героем станет водитель, который сбил лидера группы «Кино» и доставил его тело в Ленинград.

Судя по выложенной Спивак тарелке, которая разбивается в первый съемочный день, главную роль в ленте исполнит Евгений Цыганов. Также в картине сыграют Паулина Андреева, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Илья Дель, Михаил Тройник и другие актеры. Одну из ролей исполнит дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд – Мария.

Оператором выступит Юрий Клименко, работавший с режиссером почти на всех его предыдущих картинах. На питчинге в Фонде кино сообщалось, что бюджет ленты составляет 150 млн рублей, у Фонда запрашивалось 100 млн, однако точная сумма господдержки не называлась. Помимо государственной структуры новый фильм Учителя поддерживает онлайн-кинотеатр OKKO, ранее выступивший сопродюсером картины «Большая поэзия» Александра Лунгина, отмеченной призами за лучшие режиссуру и актера (Александр Кузнецов) на 30-м фестивале «Кинотавр».
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