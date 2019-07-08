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Анатолий Васильев покажет «Дорогу на Чаттанугу» на ВДНХ

8 июля
2019 год

Новости кино >>
8 июля 2019
Показ двухсерийного спектакля-фильма «Дорога на Чаттанугу» и встреча с легендарным режиссером Анатолием Васильевым состоится 15 июля в 21.00 в летнем кинотеатре «КАРО ВДНХ», 24 июля показы также пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, сообщает пресс-служба проекта «КАРО. Арт», в рамках которого проходят показы.

Анатолий Васильев покажет «Дорогу на Чаттанугу» на ВДНХ
фото: Пресс-служба КАРО.Арт

«Дорога на Чаттанугу» – это телевизионные съемки знаменитого спектакля Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека» (Московский драматический театр им. Станиславского, Москва, 1979) по одноименной пьесе Виктора Славкина, а также документальные съемки прототипов сценических героев и стиляг-шестидесятников со страниц журнала «Крокодил».

Название отсылает к популярной песне «Чаттануга Чу-Чу» (Chattanooga Choo Choo, или «Поезд на Чаттанугу») Глена Миллера, чья уникальная музыка звучит на протяжении всего спектакля. Одну из главных своих ролей в спектакле сыграл Альберт Филозов. Его стиляга Бэмс в ярком галстуке-бабочке и ботинках на «манной каше» стал лицом целого поколения стиляг-мечтателей, грезящих о свободе, но запертых в собственной стране и времени пуританских взглядов. Лихой студент, звезда курса, он раздражал собой и комсомольских вожаков, и старых друзей. Спустя 20 лет он встречается со своей старой тусовкой, чтобы вспомнить былые времена и поговорить о джазе и Глене Миллере. На тот момент, противостояние стиляг и комсомольцев уже история. Сейчас Бэмсу необходимо найти общий язык со своей дочкой, которая постепенно отдаляется от него.

Автор идеи и режиссёр Анатолий Васильев «Дороги на Чаттанугу» дебютировал в Театре Станиславского с совершенно самостоятельной постановкой «Вассы Железновой», которая открыла ему путь в творческую интеллигенцию Советского Союза и помогла создать собственный круг «васильевских» актёров-единомышленников. Вторая его работа «Взрослая дочь молодого человека» окончательно укрепляет его имя в театральном пантеоне и безоговорочно реабилитирует «метод Станиславского» в актёрской практике. «Взрослая дочь молодого человека» открывает русскому и мировому театру новые горизонты «театральности».

Показ состоится при поддержке «Фонда развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева» к 40-летию спектакля.
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персоны
Анатолий ВасильевГлен МиллерВиктор СлавкинАльберт Филозов
фильмы
Взрослая дочь молодого человека

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