Владимир Вдовиченков показал в Ярославле фильм «Дорогой папа»

ХIV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который уже третий год подряд проходит в Ярославле при поддержке Госкорпорации «Ростех», открылся мировой премьерой картины Михаила Расходникова «Дорогой папа». Фильм публике представил исполнитель главной роли Владимир Вдовиченков вместе с продюсерами Георгием Малковым и Константином Ёлкиным.
фото: Макс Милиан
Церемонию открытия киносмотра, который, по словам его организаторов, обрёл дом в Ярославле после долгих лет странствий по городам России, предварял флэшмоб. На площади перед КЗЦ «Миллениум» танцоры ЯросДэнс и дети Первого Всероссийского Слёта Детских Общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации показали танцевальное представление, финалом которого стало слово «Быть» – название будущей полнометражной комедии киностудии «Илья Муромец» о современном блогере, попадающем в 1992 год.
На пресс-конференции, в которой приняли участие президент смотра Александр Ковтунец, художественный руководитель Общенациональной программы «В кругу семьи» Фёдор Добронравов, председатель жюри основного конкурса фестиваля Станислав Любшин, заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, помощник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Юлия Воронова и заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов, говорилось о том, что сегодня существует общественный запрос на добрые семейные фильмы. Юлия Воронова также напомнила про юбилей: «В этом году Общенациональная программа "В кругу семьи"» отмечет свой 15-летний юбилей. Мы стоим у самых истоков, и когда 15 лет назад при поддержке Госкорпорации "Ростех" создавали программу, нам никто не верил, какое может быть семейное и детское кино? Но всё получилось и теперь программа "В кругу семьи" имеет такой масштаб. То, что мы делаем, поддерживаем – это правильно, но мне кажется стоит больше привлекать молодых режиссёров, сценаристов именно из России».
В этом году в жюри фестиваля вошли российский продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, американский продюсер, кинорежиссёр и сценарист Алин Бижан, индийский кинорежиссёр и продюсер Сакет Бехл, российский кинокритик Александр Колбовский и исландский театральный режиссёр, драматург, критик театра и кино Хлин Агнарсдоттир.