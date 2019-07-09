Владимир Вдовиченков показал в Ярославле фильм «Дорогой папа»

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«Любовь - это источник нескончаемых бед»: Анджелина Джоли против брака Эль Фаннинг

Показ и встреча с режиссером состоятся в летнем кинотеатре «Каро ВДНХ» 15 июля.

Анатолий Васильев покажет «Дорогу на Чаттанугу» на ВДНХ

Марьяна Спивак снимается в фильме Учителя про Цоя

8 июля

А где же Мушу? Лю Ифей спасает Китай в первом трейлере «Мулан»

В прокате с 26 марта 2020 года.