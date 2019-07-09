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Сергей Жарков подружится с «Дельфином»

9 июля
2019 год

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9 июля 2019
Телеканал НТВ приступил к съёмкам приключенческого детектива «Дельфин». Сюжет новой картины повествует о дружбе дельфина Василисы и столичного оперативника Андрея Кораблёва. Главную роль в четырёхсерийном фильме играет Сергей Жарков, сообщает пресс-служба телеканала.

Сергей Жарков подружится с «Дельфином»
фото: Пресс-служба канала НТВ

Сюжет разворачивается в небольшом приморском городке, куда возвращается уроженец этих мест московский оперативник Андрей Кораблёв (Сергей Жарков), получивший известие о скоропостижной гибели деда – старого рыбака и единственного близкого родственника. В городе Андрея помнят: когда-то он служил в местном УМВД, и у него осталось много знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, Кораблёв приходит к выводу, что смерть деда не была случайной. В рыбацком посёлке идёт активная скупка земли и недвижимости, за которой стоит местный бизнесмен Сергей Боровиков (Денис Синявский). Тем временем Андрей знакомится с девушкой Инной (Дарья Румянцева), которая работает в местном филиале океанографического института: здесь же он встречается со спасённым океанологом дельфином Анни. К удивлению Инны, он на полном серьёзе уверяет, что понимает язык дельфинов и что Анни на самом деле зовут Василисой или просто Васей, и «это она сама так сказала». Настоящая дружба, возникшая между Андреем и Васей, оказывается большой подмогой в расследовании. И теперь она должна помочь ему найти убийц деда.

«Главный и самый необычный герой нашего фильма – это дельфин. Я очень обрадовалась, когда узнала, что нужно будет сниматься с этими морскими животными. Всегда мечтала с ними поработать. От них исходит удивительная энергия и они обладают невероятным позитивом. И даже если ты расстроен, то они забирают весь негатив и дарят только счастье и радость. Эти ощущения просто не передать словами», – рассказала актриса Дарья Румянцева.

Все сцены с участием морских животных снимали в одном из дельфинариев Санкт-Петербурга. На съёмочной площадке всегда присутствовал тренер: он обучал дельфина и показывал ему новые приёмы, которые, по сюжету, умеет выполнять Василиса. Помимо дельфинов, тренер обучал главных героев – Сергея Жаркова и Дарью Румянцеву – и давал им важные советы: например, аккуратно прикасаться к глазам и ушам животного, потому что, не рассчитав степень своего внимания, дельфина можно сильно напугать; и не засовывать пальцы в отверстие на голове млекопитающего, поскольку так можно перекрыть дыхательные пути и вызвать нехватку кислорода в его организме.
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