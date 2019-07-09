Сергей Жарков подружится с «Дельфином»

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Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» обрёл свой дом в центре Золотого кольца.

Владимир Вдовиченков показал в Ярославле фильм «Дорогой папа»

«Любовь - это источник нескончаемых бед»: Анджелина Джоли против брака Эль Фаннинг

8 июля

Анатолий Васильев покажет «Дорогу на Чаттанугу» на ВДНХ

Показ и встреча с режиссером состоятся в летнем кинотеатре «Каро ВДНХ» 15 июля.