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Райан Рейнольдс получит «Красное уведомление»

9 июля
2019 год

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9 июля 2019
Стриминг-сервис Netflix в 2020 году запускает производство одного из самых крупнобюджетных своих фильмов «Красное уведомление» (Red Notice) с Дуэйном Джонсоном, Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом в главных ролях, сообщает Deadline.

Райан Рейнольдс получит «Красное уведомление»
фото: "Телохранитель киллера"

Режиссером и автором сценария ленты выступает создатель комедии «Мы – Миллеры» Роусон Маршалл Тёрбер. Ранее этот проект принадлежал студии Universal, которая уже даже определила для него дату проката – 13 ноября 2020 года. Однако на встрече в конце июля Тербер засомневался в планах студии и решил показать сценарий фильм стриминг-гиганту. В итоге Netflix перехватил проект и уже согласовал со всеми актерами съемочные графики.

Издание Deadline называет «Красное уведомление» одним из самых масштабных проектов Netflix. По информации журналистов, производственный бюджет ленты составляет около 130 млн долларов. Подробностей сюжета пока не много. Известно лишь, что это будет захватывающий экшн, рассказывающий о преследовании одного из самых известных в мире похитителей произведений искусства. Действие картины при этом будет развиваться в нескольких странах. Ранее сообщалось, что роль преступницы исполнит Галь Гадот, а разыскивающим ее сотрудником Интерпола станет Дуэйн Джонсон. Какая роль будет отведена Райану Рейнольдсу, зарубежные журналисты пока не выяснили.
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