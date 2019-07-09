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История Хесуса из «Большого Лебовски» выйдет в 2020-м

9 июля
2019 год

Новости кино >>
9 июля 2019
Спин-офф культового фильма братьев Коэн «Большой Лебовски», посвященный истории фаната боулинга Хесуса Кинтаны, выйдет на экраны в 2020 году, сообщает Variety.

История Хесуса из «Большого Лебовски» выйдет в 2020-м

Лента будет называться «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) и расскажет о трех неудачниках, спонтанное поведение которых постоянно приводит к проблемам, даже если они пытаются совершать добрые дела. В результате своих злоключений они умудряются нажить себе врага в лице парикмахера и пускаются от него в бега.

Режиссером фильма выступил Джон Туртурро, который и вернется в образе Хесуса Кинтаны, психованного фаната боулинга и любителя скабрезных шуток. Помимо Туртурро в картине также сыграли Бобби Каннавале, Одри Тоту, Джон Хэмм, Сьюзан Сарандон и Пит Дэвидсон.
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