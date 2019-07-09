История Хесуса из «Большого Лебовски» выйдет в 2020-м

Спин-офф культового фильма братьев Коэн
«Большой Лебовски
», посвященный истории фаната боулинга Хесуса Кинтаны, выйдет на экраны в 2020 году, сообщает Variety
.
Лента будет называться «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) и расскажет о трех неудачниках, спонтанное поведение которых постоянно приводит к проблемам, даже если они пытаются совершать добрые дела. В результате своих злоключений они умудряются нажить себе врага в лице парикмахера и пускаются от него в бега.
Режиссером фильма выступил Джон Туртурро
, который и вернется в образе Хесуса Кинтаны, психованного фаната боулинга и любителя скабрезных шуток. Помимо Туртурро в картине также сыграли Бобби Каннавале
, Одри Тоту
, Джон Хэмм
, Сьюзан Сарандон
и Пит Дэвидсон
.