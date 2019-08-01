В Киеве снимают мелодраму «Ты только верь»

Режиссёр Игорь Москвитин работает над четырёхсерийной картиной «Ты только верь», сообщает пресс-служба канала «Украина», отвечающего за производство ленты вместе с компанией Star Media.
По мнению друзей и знакомых, у Елены Соколовской была не жизнь, а сказка: состоятельный муж, мудрая свекровь, сын – отличник и спортсмен. А ещё – скорое рождение дочки. Но авария разбила эту сказку вдребезги, и в осколках отразилась реальность: предательство, ложь, подлость, одиночество. Спасти Елену от падения в бездну безумия оказались способны только малышка Машенька и её папа Андрей.
«Играя ту или иную роль, я стараюсь сделать не просто маску, а живого человека. Мой герой Дмитрий в мелодраме "Ты только верь" многогранен, в нём есть и любовь, и порок. Он не совершенен, как и любой человек. Каким он получится, зрители смогут увидеть в скором времени на канале "Украина"», – рассказал о своём персонаже Александр Давыдов.