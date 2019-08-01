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В Киеве снимают мелодраму «Ты только верь»

1 августа
2019 год

Новости кино >>
1 августа 2019
Режиссёр Игорь Москвитин работает над четырёхсерийной картиной «Ты только верь», сообщает пресс-служба канала «Украина», отвечающего за производство ленты вместе с компанией Star Media.

По мнению друзей и знакомых, у Елены Соколовской была не жизнь, а сказка: состоятельный муж, мудрая свекровь, сын – отличник и спортсмен. А ещё – скорое рождение дочки. Но авария разбила эту сказку вдребезги, и в осколках отразилась реальность: предательство, ложь, подлость, одиночество. Спасти Елену от падения в бездну безумия оказались способны только малышка Машенька и её папа Андрей.

В Киеве снимают мелодраму «Ты только верь»
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

В фильме снимаются Ольга Сухарева, Алла Масленникова, Александр Давыдов, Никита Пархоменко, Тимофей Каратаев, Валерия Ходос, Инга Нагорная и другие актёры. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.

«Играя ту или иную роль, я стараюсь сделать не просто маску, а живого человека. Мой герой Дмитрий в мелодраме "Ты только верь" многогранен, в нём есть и любовь, и порок. Он не совершенен, как и любой человек. Каким он получится, зрители смогут увидеть в скором времени на канале "Украина"», – рассказал о своём персонаже Александр Давыдов.
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Ольга Сухарева / Александр Давыдов
В Киеве снимают мелодраму «Ты только верь» фотографии
В Киеве снимают мелодраму «Ты только верь» фотографии
В Киеве снимают мелодраму «Ты только верь» фотографии
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