Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Учителей» с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Старшенбаум покажут онлайн

1 августа
2019 год

Новости кино >>
1 августа 2019
22 августа на ТНТ-Premier стартует показ киносериала «Учителя», созданного сценаристом и режиссёром Ильёй Куликовым, спродюсированного Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. Согласно пресс-службе компании «ГПМ Развлекательное телевидение», главные роли в 12-серийной драме исполнили Владимир Вдовиченков, Ирина Старшенбаум и Анна Котова-Дерябина.

«Учителей» с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Старшенбаум покажут онлайн
фото: Пресс-служба компании «ГПМ Развлекательное телевидение»

Зрителям поведают об отце и его дочерях, представителях двух разных поколений, связанных с образованием. Они близкие родственники, любят друг друга, но при этом у каждого из них собственные взгляды на жизнь. Сергей (Вдовиченков) — замминистра образования РФ, руководитель по призванию, педагог по образованию. Он привык всю жизнь учить: на работе — подчинённых, в отношениях — свою любовницу-содержанку, а по жизни — двух взрослых дочерей, которых он после смерти жены опекает в одиночку. Несмотря на высокое положение дипломированному педагогу и самому есть чему поучиться. Хотя бы у своих дочерей.

Его младшая дочь Мария (Старшенбаум) работает в обычной московской школе. Учительской зарплаты не хватает, и она вынуждена подрабатывать. Мария запросто может воспользоваться положением своего отца и получить более высокую должность, но она предпочитает независимость. Девушка не делит людей на богатых и бедных, влиятельных и слабых, чем располагает к себе одних и вызывает недоумение у других. Она нравится мужчинам, но гордость и завышенные требования к людям мешают ей быть счастливой. Мария близко к сердцу принимает проблемы своих учеников, пытается решать их, применяя нестандартные педагогические приемы.

«Учителей» с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Старшенбаум покажут онлайн
фото: Пресс-служба компании «ГПМ Развлекательное телевидение»

Его старшая дочь Таня (Котова-Дерябина) — кандидат наук и заведующая юридической кафедрой в престижном вузе. У неё есть муж, четырёхлетний сын, но при этом она предпочитает проводить время не дома, а в ночных клубах, знакомясь с «одноразовыми мужчинами» и отрываясь в компании своих же студентов. Страдает алкогольной зависимостью и выпивает между парами, о чём уже говорят все её студенты. Татьяна осознает своё высокое положение и, прикрываясь безнаказанностью, ведёт себя с людьми бесцеремонно и нагло. Она любит свою младшую сестру, но при этом откровенно не понимает, почему Мария не пользуется возможностями отца.

«Учителя» — нетипичный проект Ильи Куликова. Зрители ждут от него искрометных комедий, как «Полицейский с Рублёвки», мистики «Чернобыля» или криминальной драмы в духе «ЗКД». В новом киносериале Куликов раскроется для зрителей с новой, неожиданной стороны, предложив актуальную, драматическую, глубокую и местами тяжёлую историю, рассказывающую всю правду о современном российском образовании. Сериал будет выходить с 22 августа по четвергам на онлайн-платформе ТНТ-Premier. Для новых пользователей действует бесплатный trial-период.
версия для печати
Ссылки по теме
Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Продажи книг Гоголя этой осенью возрастут»
Владимир Вдовиченков стал отцом Ирины Старшенбаум
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Владимир ВдовиченковАнна Котова-ДерябинаИлья КуликовЕвгений НикишовИрина СтаршенбаумВалерий Федорович
фильмы
Учителя

фотографии >>
«Учителей» с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Старшенбаум покажут онлайн фотографии
«Учителей» с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Старшенбаум покажут онлайн фотографии
«Учителей» с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Старшенбаум покажут онлайн фотографии
«Учителей» с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Старшенбаум покажут онлайн фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Лейла Абашидзе
Анатолий Белый
Юрий Дубровин
Ивар Калныньш
Александр Карпов (III)
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Лилия Мэй
Поля Полякова
Демиан Бишир
Дом ДеЛуис
Джанкарло Джаннини
Каспар Каппарони
Джейсон Момоа
Эдуардо Норьега (II)
Джек О'Коннелл
все родившиеся 1 августа >>

Афиша кино >>

Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен