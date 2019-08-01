«Учителей» с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Старшенбаум покажут онлайн

фото: Пресс-служба компании «ГПМ Развлекательное телевидение»
Зрителям поведают об отце и его дочерях, представителях двух разных поколений, связанных с образованием. Они близкие родственники, любят друг друга, но при этом у каждого из них собственные взгляды на жизнь. Сергей (Вдовиченков) — замминистра образования РФ, руководитель по призванию, педагог по образованию. Он привык всю жизнь учить: на работе — подчинённых, в отношениях — свою любовницу-содержанку, а по жизни — двух взрослых дочерей, которых он после смерти жены опекает в одиночку. Несмотря на высокое положение дипломированному педагогу и самому есть чему поучиться. Хотя бы у своих дочерей.
Его младшая дочь Мария (Старшенбаум) работает в обычной московской школе. Учительской зарплаты не хватает, и она вынуждена подрабатывать. Мария запросто может воспользоваться положением своего отца и получить более высокую должность, но она предпочитает независимость. Девушка не делит людей на богатых и бедных, влиятельных и слабых, чем располагает к себе одних и вызывает недоумение у других. Она нравится мужчинам, но гордость и завышенные требования к людям мешают ей быть счастливой. Мария близко к сердцу принимает проблемы своих учеников, пытается решать их, применяя нестандартные педагогические приемы.
фото: Пресс-служба компании «ГПМ Развлекательное телевидение»
Его старшая дочь Таня (Котова-Дерябина) — кандидат наук и заведующая юридической кафедрой в престижном вузе. У неё есть муж, четырёхлетний сын, но при этом она предпочитает проводить время не дома, а в ночных клубах, знакомясь с «одноразовыми мужчинами» и отрываясь в компании своих же студентов. Страдает алкогольной зависимостью и выпивает между парами, о чём уже говорят все её студенты. Татьяна осознает своё высокое положение и, прикрываясь безнаказанностью, ведёт себя с людьми бесцеремонно и нагло. Она любит свою младшую сестру, но при этом откровенно не понимает, почему Мария не пользуется возможностями отца.
«Учителя» — нетипичный проект Ильи Куликова. Зрители ждут от него искрометных комедий, как «Полицейский с Рублёвки», мистики «Чернобыля» или криминальной драмы в духе «ЗКД». В новом киносериале Куликов раскроется для зрителей с новой, неожиданной стороны, предложив актуальную, драматическую, глубокую и местами тяжёлую историю, рассказывающую всю правду о современном российском образовании. Сериал будет выходить с 22 августа по четвергам на онлайн-платформе ТНТ-Premier. Для новых пользователей действует бесплатный trial-период.