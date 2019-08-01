Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гильермо дель Торо удостоен звезды на Аллее Славы

1 августа
2019 год

Новости кино >>
1 августа 2019
Знаменитый режиссёр Гильермо дель Торо получит собственную звезду на голливудской Аллее Славы, уверяет Bloody Disgusting.

Как отмечает пресс-служба группы компаний «Парадиз», торжественная церемония пройдёт 6 августа, за три дня до релиза «Страшных историй для рассказа в темноте», где дель Торо выступил продюсером и сценаристом.


Это будет уже 2669-я по счёту звезда. Комитет Аллеи особо отмечает «несравненную фантазию дель Торо, которая завораживает публику».

«Страшные истории для рассказа в темноте» выйдут в российский прокат 8 августа.

версия для печати
Ссылки по теме
Гильермо дель Торо получил «Оскар»
Ричард Дженкинс сыграет у Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо отправится в «Фантастическое путешествие»
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Гильермо Дель Торо
фильмы
Страшные истории для рассказа в темноте

фотографии >>
«Страшные истории для рассказа в темноте»
«Страшные истории для рассказа в темноте»
«Страшные истории для рассказа в темноте»
Гильермо дель Торо
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Лейла Абашидзе
Анатолий Белый
Юрий Дубровин
Ивар Калныньш
Александр Карпов (III)
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Лилия Мэй
Поля Полякова
Демиан Бишир
Дом ДеЛуис
Джанкарло Джаннини
Каспар Каппарони
Джейсон Момоа
Эдуардо Норьега (II)
Джек О'Коннелл
все родившиеся 1 августа >>

Афиша кино >>

Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен