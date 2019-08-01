Гильермо дель Торо удостоен звезды на Аллее Славы

Знаменитый режиссёр Гильермо дель Торо
получит собственную звезду на голливудской Аллее Славы, уверяет Bloody Disgusting
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Как отмечает пресс-служба группы компаний «Парадиз», торжественная церемония пройдёт 6 августа, за три дня до релиза «Страшных историй для рассказа в темноте», где дель Торо выступил продюсером и сценаристом.
Это будет уже 2669-я по счёту звезда. Комитет Аллеи особо отмечает «несравненную фантазию дель Торо, которая завораживает публику»
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«Страшные истории для рассказа в темноте
» выйдут в российский прокат 8 августа.