Нелли Яралову назначили генеральным продюсером «ТНТ-Premier Studios»

Нелли Яралова
назначена генеральным продюсером «ТНТ-Premier Studios». Студия отвечает за производство сериалов и фильмов для каналов ТНТ, ТВ-3 и видеосервиса «ТНТ-Premier», входящих в «Газпром-медиа», уточняют «Ведомости
».
«ТНТ-Premier Studios» запустили в начале текущего года. Студия находится под управлением гендиректора ТВ-3 Валерия Федоровича
и генпродюсера того же канала Евгения Никишова
.
Нелли Яралова является основателем и владельцем «Агентства Стардаст». Получила образование в СПГУ на факультете журналистики, затем по специальности «Международная экономика» в МГИМО, а также окончила продюсерский факультет ВГИКа им. Герасимова. В 2005-м пришла в компанию «Амедиа Студио», где работала в качестве линейного продюсера и заместителя генерального директора по креативу. В 2016-м заняла пост генерального продюсера «Амедиа Продакшн».