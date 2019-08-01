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Нелли Яралову назначили генеральным продюсером «ТНТ-Premier Studios»

1 августа
2019 год

Новости кино >>
1 августа 2019
Нелли Яралова назначена генеральным продюсером «ТНТ-Premier Studios». Студия отвечает за производство сериалов и фильмов для каналов ТНТ, ТВ-3 и видеосервиса «ТНТ-Premier», входящих в «Газпром-медиа», уточняют «Ведомости».

«ТНТ-Premier Studios» запустили в начале текущего года. Студия находится под управлением гендиректора ТВ-3 Валерия Федоровича и генпродюсера того же канала Евгения Никишова.


Нелли Яралова является основателем и владельцем «Агентства Стардаст». Получила образование в СПГУ на факультете журналистики, затем по специальности «Международная экономика» в МГИМО, а также окончила продюсерский факультет ВГИКа им. Герасимова. В 2005-м пришла в компанию «Амедиа Студио», где работала в качестве линейного продюсера и заместителя генерального директора по креативу. В 2016-м заняла пост генерального продюсера «Амедиа Продакшн».
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