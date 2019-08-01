«Шторм» Бориса Хлебникова стартует 5 сентября

5 сентября на Start появятся сразу два эпизода киносериала Бориса Хлебникова «Шторм». Далее эпизоды будут выходить на платформе по одному в неделю по четвергам. Кроме онлайн-премьеры, прокат первой серии пройдёт в сети кинотеатров КАРО c 5 сентября в нескольких городах по всей России. Среди городов-участников: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Сургут, Тюмень и Самара, сообщает пресс-служба видеосервиса, отвечающего за производство сериала вместе с кинокомпанией «Марс Медиа».
фото: Пресс-служба видеосервиса Start
По сюжету Сергей Градов (Александр Робак) работает в антикоррупционном отделе и расследует громкое дело о хищении денежных средств, связанное с обрушением крыши во Дворце Спорта. В это время выясняется, что его невесте Марине (Анна Михалкова) нужна срочная пересадка печени. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, Градов меняет свои планы и отказывается от идеи посадить главного виновного по делу о хищении – бизнесмена Крюкова. Следователю приходится идти на страшные поступки, взятки и убийства, чтобы спасти Марину от смертельной болезни и не погибнуть самому. Изворотливый ум и способность выстраивать многоходовые схемы делают Градова практически неуловимым. Но его друг Осокин (Максим Лагашкин) из убойного отдела начинает догадываться, кто стоит за чередой загадочных преступлений и убийств. И хоть доказательств нет никаких, для Осокина становится делом чести изобличить своего друга.
Сценарий «Шторма» написала Наталия Мещанинова, работавшая с Хлебниковым над «Аритмией». В сериале видеосервиса «медицинская» тема тоже есть, и она потребовала тщательной подготовки: у героини Анны Михалковой, преподавательницы психологии Марины – гепатит С, и лекарства, которые она принимает, оказывают разрушительное влияние на её психику. С творческой группой постоянно работали медицинские консультанты, доктора и психологи.
фото: Пресс-служба видеосервиса Start
«Я ещё не играла ничего подобного. Это территория, на которую я никогда не заходила. Смерть, распад личности, угасание, борьба за жизнь. Когда человек занят выживанием, он сконцентрирован на себе, проходит путь осознания того, что он смертен. Смерть – больше не абстрактное понятие, это реальность. Моя героиня думает о том, что останется после неё. Я очень избирательна, когда предлагают подобные роли, поскольку всё это так или иначе примеряешь на себя, привносишь в жизнь. Лет пять назад я не стала бы браться за такую историю, но сейчас моего опыта достаточно, чтобы рассуждать на данную тему, чтобы к ней прикоснуться», – рассказала Анна Михалкова.
Хлебников и Мещанинова создавали персонажей Градова и Осокина с прицелом на актёрский дуэт Робака и Лагашкина. Так как актёры много лет являются приятелями в реальной жизни, авторы были уверены, что их личные отношения добавят правдоподобности и дополнительных красок происходящему в кадре.
По словам Александра Робака, «у зрителей есть сериальные и киношные шаблоны, клише, определённое восприятие актёров, которые играют полицейских, представителей следственного комитета. "Шторм" – история о наших реалиях, тут нет стандартных хороших или плохих полицейских ярлыков: этот взяточник, а этот предатель. Здесь очень живые люди, которые каждый день стоят перед выбором. Эта история не про полицию, это история про людей и выбор, который все мы каждый день делаем. Мы ежедневно стоим перед ним: поддержать кого-то или нет, на чьей стороне быть, промолчать или броситься в омут с головой. Это касается всех аспектов жизни в нашей стране: и политики, и власти, и религии».