Евгений Цыганов заперт в Одессе с тестем и тёщей из-за карантина

Кино-театр.ру
представляет официальный трейлер исторической драмы «Одесса»
режиссёра Валерия Тодоровского
, которая в этом году открывала фестиваль «Кинотавр».
Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.
Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов
, Леонид Ярмольник
, Ирина Розанова
, Ксения Раппопорт
, Евгения Брик
, Вероника Устимова
, Сергей Муравьёв
, Владимир Кошевой
, Степан Середа
, Сергей Сосновский
, Алёна Баркова
, Михаил Шамигулов
, Наталья Омельченко
.
В российский прокат «Одесса»
выйдет 5 сентября 2019 года.