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Евгений Цыганов заперт в Одессе с тестем и тёщей из-за карантина

10 августа
2019 год

Новости кино >>
10 августа 2019
Кино-театр.ру представляет официальный трейлер исторической драмы «Одесса» режиссёра Валерия Тодоровского, которая в этом году открывала фестиваль «Кинотавр».


Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.

Евгений Цыганов заперт в Одессе с тестем и тёщей из-за карантина

Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Вероника Устимова, Сергей Муравьёв, Владимир Кошевой, Степан Середа, Сергей Сосновский, Алёна Баркова, Михаил Шамигулов, Наталья Омельченко.

В российский прокат «Одесса» выйдет 5 сентября 2019 года.
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Евгений Цыганов заперт в Одессе с тестем и тёщей из-за карантина фотографии
Евгений Цыганов заперт в Одессе с тестем и тёщей из-за карантина фотографии
Евгений Цыганов заперт в Одессе с тестем и тёщей из-за карантина фотографии
Евгений Цыганов заперт в Одессе с тестем и тёщей из-за карантина фотографии
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