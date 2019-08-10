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«Любовь и голуби» опередили «Ивана Васильевича» на YouTube

10 августа
2019 год

Новости кино >>
10 августа 2019
Киноконцерн «Мосфильм» подсчитал количество просмотров фильмов студии, выложенных в общий бесплатный доступ на YouTube, лидером оказалась лента Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

«Любовь и голуби» опередили «Ивана Васильевича» на YouTube

«Недавно количество просмотров фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби» на YouTube-канале «Мосфильма» превысило 20 млн с момента размещения. В то же время, абсолютный «рекордсмен» по кассовым сборам в современном российском кинематографе - фильм Антона Мегердичева «Движение вверх» посмотрели в кинотеатрах немногим более 12 млн зрителей. Ограничение проката по времени, более высокие затраты на финансирование и другие факторы оттягивают традиционный кинопрокат на второй план», – отмечается на сайте киноконцерна.

Картина Меньшова была выложена на канале в июле 2011 года. На второй строчке оказалась комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которая с момент размещения в феврале 2013 года собрала почти 19 млн просмотров. Замыкает тройку лидеров еще одна комедия Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», с 2016-го получившая более 18 млн просмотров.

На сайте «Мосфильма» подчеркивается, что постоянно растет и зарубежная аудитория YouTube-канала. С начала 2019 года она составила уже 114 млн пользователей. У зарубежных пользователей в числе лидеров не только уже упомянутая «Операция «Ы», но и «Осень» Андрея Смирнова, а также «Белый тигр» Карена Шаханазарова. Абсолютный же лидером просмотров из зарубежных стран по данным 2019 года стал сериал «Решение о ликвидации».
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Леонид ГайдайАнтон МегердичевВладимир МеньшовАндрей СмирновКарен Шахназаров
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Белый ТигрДвижение вверхИван Васильевич меняет профессиюЛюбовь и голубиОперация "Ы" и другие приключения ШурикаОсеньРешение о ликвидации

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