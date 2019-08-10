«Любовь и голуби» опередили «Ивана Васильевича» на YouTube

Киноконцерн «Мосфильм» подсчитал количество просмотров фильмов студии, выложенных в общий бесплатный доступ на YouTube, лидером оказалась лента Владимира Меньшова
«Любовь и голуби
».
«Недавно количество просмотров фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби» на YouTube-канале «Мосфильма» превысило 20 млн с момента размещения. В то же время, абсолютный «рекордсмен» по кассовым сборам в современном российском кинематографе - фильм Антона Мегердичева «Движение вверх» посмотрели в кинотеатрах немногим более 12 млн зрителей. Ограничение проката по времени, более высокие затраты на финансирование и другие факторы оттягивают традиционный кинопрокат на второй план
», – отмечается на сайте
киноконцерна.
Картина Меньшова была выложена на канале в июле 2011 года. На второй строчке оказалась комедия Леонида Гайдая
«Иван Васильевич меняет профессию
», которая с момент размещения в феврале 2013 года собрала почти 19 млн просмотров. Замыкает тройку лидеров еще одна комедия Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика
», с 2016-го получившая более 18 млн просмотров.
На сайте «Мосфильма» подчеркивается, что постоянно растет и зарубежная аудитория YouTube-канала. С начала 2019 года она составила уже 114 млн пользователей. У зарубежных пользователей в числе лидеров не только уже упомянутая «Операция «Ы», но и «Осень
» Андрея Смирнова
, а также «Белый тигр
» Карена Шаханазарова
. Абсолютный же лидером просмотров из зарубежных стран по данным 2019 года стал сериал «Решение о ликвидации
».