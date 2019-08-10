ревью

«Любовь и голуби» опередили «Ивана Васильевича» на YouTube

Евгений Цыганов заперт в Одессе с тестем и тёщей из-за карантина

Наталья Рудова, Александр Петров и Надежда Михалкова согрелись в лучах славы Квентина Тарантино

Татьяна Лазарева и Риналь Мухаметов показали, как силовики пытают людей в России

Интервью

Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»

Кино-театр.ру выяснил, какая судьба ожидает сцены, которые не вошли в финальную версию, и обсудил связанные с фильмом скандалы