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Идрис Эльба станет городским ковбоем

10 августа
2019 год

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10 августа 2019
Идрис Эльба и звезда «Очень странных дел» Калеб МакЛафлин сыграют главные роли в фильме «Бетонные ковбои» (Concrete Cowboys), сообщает Deadline.

Идрис Эльба станет городским ковбоем
фото: Калеб МакЛафлин

Картина вдохновлена историей реальных конюшен Флетчер-стрит и чернокожим городским сообществом по верховой езде, которое существует в Филадельфии более 100 лет, а также романом Грега Нери «Ковбой из гетто» (Chetto Cowboy).

Поставит картину дебютант Рики Стауб. По сюжету 15-летний Коул (МакЛафлин) вместе со своим отцом Харпом (Эльба) переезжает в Филадельфию, где и обнаруживает этот удивительный мир городской конной езды, который существует несмотря на бедность вокруг, преступность и наступающую джентрификацию.
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