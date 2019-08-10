Идрис Эльба станет городским ковбоем

Картина вдохновлена историей реальных конюшен Флетчер-стрит и чернокожим городским сообществом по верховой езде, которое существует в Филадельфии более 100 лет, а также романом Грега Нери «Ковбой из гетто» (Chetto Cowboy).
Поставит картину дебютант Рики Стауб. По сюжету 15-летний Коул (МакЛафлин) вместе со своим отцом Харпом (Эльба) переезжает в Филадельфию, где и обнаруживает этот удивительный мир городской конной езды, который существует несмотря на бедность вокруг, преступность и наступающую джентрификацию.