Тайка Вайтити отвлечется от «Тора» на футбол

Режиссер Тайка Вайтити
до съемок четвертого «Тора»
станет постановщиком фильма про футбол, сообщает Variety
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Картина будет основана на британском документальном фильма режиссеров Майка Бретта и Стива Джеймисона «Следующий гол – победный
» (Next Goal Wins) 2015 года. Тот фильм рассказывал про голландского футбольного тренера Томаса Ронгена, которому нужно было подготовить сборную Американского Самоа к отборочному циклу чемпионата мира. До Ронгена команда занимала почетное последнее место в рейтинге FIFA, однако отборочные соревнования в 2011 году принесли ей несколько побед и эта сборная поднялась на пять строчек вверх.
Бретт и Джеймисон станут сопродюсерами ленты, производством которой займется компания Fox Searchlight.