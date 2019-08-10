Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тайка Вайтити отвлечется от «Тора» на футбол

10 августа
2019 год

Новости кино >>
10 августа 2019
Режиссер Тайка Вайтити до съемок четвертого «Тора» станет постановщиком фильма про футбол, сообщает Variety.

Тайка Вайтити отвлечется от «Тора» на футбол

Картина будет основана на британском документальном фильма режиссеров Майка Бретта и Стива Джеймисона «Следующий гол – победный» (Next Goal Wins) 2015 года. Тот фильм рассказывал про голландского футбольного тренера Томаса Ронгена, которому нужно было подготовить сборную Американского Самоа к отборочному циклу чемпионата мира. До Ронгена команда занимала почетное последнее место в рейтинге FIFA, однако отборочные соревнования в 2011 году принесли ей несколько побед и эта сборная поднялась на пять строчек вверх.

Бретт и Джеймисон станут сопродюсерами ленты, производством которой займется компания Fox Searchlight.
версия для печати
Ссылки по теме
Тайка Вайтити официально назначен сценаристом и режиссёром четвёртого «Тора»
Тайка Вайтити поставит сериал по «Бандитам во времени»
Брайс Даллас Ховард и Таика Вайтити снимут «Мандалорца»
Тайка Вайтити отрастит усы фюрера
Тайка Вайтити хочет экранизировать мангу «Акира»
Поиск по меткам
Американское киноспортФильмы о спорте
персоны
Тайка Вайтити
фильмы
Тор

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Тимур Курбангалеев
7 августа ушёл из жизни актёр Тимур Курбангалеев.
Сергей Березин
5 августа ушёл из жизни композитор, певец Сергей Березин.
Вилли Токарев
4 августа ушёл из жизни певец Вилли Токарев.

День рождения >>

Мамука Кикалейшвили
Зураб Кипшидзе
Андрей Краско
Наталья Лисенко
Ерванд Манарян
Венера Нигматулина
Вениамин Смехов
Олег Стриженов
Полина Филоненко
Розанна Аркетт
Антонио Бандерас
Лукаш Левандовский
Кейт О'Мара
Каролин Сиоль
Лукас Тилл
Ронда Флеминг
все родившиеся 10 августа >>

Афиша кино >>

Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
Страшные истории для рассказа в темноте
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
BTS: Открой свою душу. Фильм
музыкальный фильм
Южная Корея, 2019
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен